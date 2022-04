Podijeli:







Kako je rat u Ukrajini utjecao na tržiša i poslovanje Podravke te hoće li Vladine mjere ublažiti inflaciju ili će doći do novih poskupljenja i što nakon rekordne dobiti za prošlu godinu planira u ovoj, neka su od pitanja na koja je u N1 Studiju uživo odgovarala predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić.

“Ako govorimo o poslovanju Podravke, ja bih razdvojila dvije grupe utjecaja, jedna proizlazi iz obustavljenog poslovanja na rusko-ukrajinskom tržištu, to je između šest i šest i pol posto prihoda Podravka Grupe, odnosno između 200 i 250 milijuna kuna. Nije nam drago da nam je poslovnje na tim tržištima obustavljeno, ali neće sigurno ugroziti ni poslovanje ni stabilnost Podravke. Rat u Ukrajini, osim ljudskih smrti i patnje, dodatno je osnažio poremećaje na globalnom tržištu. Poremećaje koje je rodila pandemija, značajan rast sirovina i na taj rast su se nadovezale nove nesigurnosti vezane s ratom – rast cijena energenata i sirovina. To je nešto što svi osjećamo kroz rast troškova proizvodnje. Naše sirovine kupujemo po većoj cijeni između 30 i 70 posto u odnosu na prošlu godinu. 30 posto je na tržištima poskupio šećer, 70-80 pšenica. Radi se stvarno o značajnim izazovima za cjelovito gospodarstvo, za sva poduzeća i sigurno se ova poslovna godina pokazuje puno težom i neizvjesnijom nego smo to očekivali, recimo u 12. mjesecu”, rekla je Dalić.

Obustavili isporuku roba prema Rusiji

I dalje se trude održati poslovanje prema Ukrajini. Zbog obustave isporuka Rusiji najviše će “patiti” Belupo.

“Poslovanje prema Ukrajini, koje je u financijskom smislu bilo manje nego prema Rusiji, je otežano zbog ratnih operacija i mi tražimo načine kako da i u tim okolnostima održimo poslovanje. Prema Rusiji, ono je u većoj mjeri i nešto značajnije za Belupo, nego Podravku. Obustavili smo u ovom trenutku isporuku roba prema Rusiji iz raznih razloga – da se odvijaju ratne operacije, velike nesigurnosti, sankcije, uključivanje financijske industrije u sankcije, financijski tokovi su vrlo nesigurni… Ono što je važno reći, Belupo koji proizvodi lijekove stvarnih sankcija nema, lijekovi su izuzeti, no u ovom trenutku mi ne radimo isporuke, nego smo prisiljeni na naplatu potraživanja koja smo imali i to je u ovom trenutku fokus. U ukupnom poslovanju to će značiti da na drugim tržištima tražimo načine da nadoknadimo taj dio”, rekla je Dalić.

“Pratimo situaciju i naravno da kao i svi osuđujemo ratnu agresiju, zgoreženi smo sa svim tim slikama koje dolaze, podsjeća nas to i na doba koje je bilo kod nas pred 30 godina, Domovinski rat, puno ima sličnosti. Sigurno uzimamo u obzir i te razloge, vodimo računa i o reputaciji tvrtke jer poslujemo na mnogim tržištima i držimo da je u ovom trenutku puno važnije iskazati i jedan oprez prema ovim zbivanjima, iskazati jedan stav i svakako voditi računa o reputaciji”, dodala je.

Naglašava da obustavljanje poslovanja na ukrajinsko-ruskom tržištu neće ugroziti ukupno poslovanje Podravke.

“Grupa ostvaruje 4,6 milijardi kuna prihda, segment prehrane i farmaceutike. Izvozimo, imam osvoje tvrtke u 20-ak država, snažno smo prisutni na više od 20 tržišta. Podravka je veliki izvoznik, 70 posto prihoda dolazi od izvoza. Na ovu veličinu i rasprostranjenost sigurno neće imati utjecaj koji bi mogao ugroziti poslovanje i stabilnost. Vidjet će se sigurno na dijelu rezultata Belupa, ali imamo još cijelu godinu pred sobom, nastojimo nadoknaditi. Naše poslovanje fokusirano je na rast, na razvoj, na investicije koje smo pokrenuli i na upravljanje rizicima koji dolaze od rasta cijena sirovina”, rekla je Dalić.

“U ovom trenutka torškovi sirovina nalaze se izvan naše kontrole. Treba biti oprezan i pažljiv oko sirovinina i odlučno raditi na povećanju prodaje. To nas dovodi i do pitanja cijene naših prizvoda. Na početku godine smo korigirali cijene naših proizvoda, vidjet ćemo kako će se kretati rast cijena sirovina. S obzirom na opće stanje na tržištu neće sve rastove cijene sirovina biti moguće prenijeti na krajnje potrošače, na maloprodajne cijene. Mislim da to nije realno. To znači da će zasigurno i ta profitabilnost biti pod udarom. U ovom trenutku je možda prerano davati procjene, ali teško će biti ponoviti rekordne rezultate iz prošle godine. Unatoč tim okolnostima i dalje nastavljamo s planovima u dijelu investicija, modernizacija tehnologije, proširivanje i povećanje naše poljoprivredne proizvodnje kako bismo povećali sigurnost dostupnosti poljoprivrednih sirovina”, kaže Dalić.

Cijena koju plaća kupac, kaže Dalić, ima četiri bitna elementa.

“Cijena na polici, koju plaća potoršač sadrži neke elemenate: troškove proizvodnje, određenu maržu proizvođača i sadrži naravno i maržu trgovca i onda na kraju porez. U ovom trenutku i proteklim mjesecima jedini pokretač i motiv za promjene naših cijena su bile promjene cijena sirovina. Međutm, kako i koliko točno i konkretno iznosi naša cijena na polici ne nalazi se pod našom kontrolom. Naš glavni partner u dostavljanju proizvoda korisniku su trgovci na malo koji formiraju konačnu cijenu i u nju ugrađuju i svoje marže. Na konačnu cijenu prozivoda mi ne možemo utjecati, zadnju riječ imaju trgovci”, rekla je Dalić.

Komentirala je i Vladine mjere za ublažavnje udara rasta cijena energenata i siroina. Na neke proizvod je snižen PDV, no građani se žale kako ništa nije pojeftinilo.

“Mislim da kad govorimo o pokušaju Vlade da smanjivanjem PDV-a pomogne i malo amortizira ovaj udar sirovina treba podsjetiti da su te odluke donesene prije mjesec i pol dana, prije nego je počeo rat u Ukrajini. Odluke koje je Vlada donijela, na umu i pred soobom imala je problem koji je nastao kao posljedica pandemije, ovo što se sada događa je multipliciran problem dodatno s ratom u Ukrajini. Mislim da su mjere prije rata korak u pravom smjeru, no isto mislim da nažalost nije time završio posao Vlade što se tiče različitih ekonomskih mjera u ovoj godini. Treba isto tako reći i prihvatiti stvarnost, da poremećaji s kojima su suočeni i prozivođači i potrošači i Vlada su takve magnitude i dimenzija, nije relano očekivati da jedna Vlada mjerama može to u potpunosti anulirati. To sigurno nije dobra vijest, ali treba biti realan. I s aspekta potrošača i proizvođača”, rekla je Dalić.

