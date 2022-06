Podijeli:







Izvor: N1

Ivica Puljak gostovao je u Pressingu i komentirao uspjeh koji je ostvario na lokalnim izborima u Splitu, gdje mu je uspjelo pridobiti 48,7 posto birača.

“Drago nam je što smo ostvarili tako dobre rezultate, ali ne podcjenjujemo drugi krug. Želimo ostvariti potpunu pobjedu, koja će nam omogućiti da potvrdimo da se ne bojimo svojih građana i njihovog suda. Ostavku smo dali upravo zbog toga što u Gradskom vijeću nismo imali funkcionalnu većinu i zato što smo htjeli vidjeti podržavaju li građani smjer koji smo zacrtali”, rekao je Puljak.

Kako navodi, glasače planira motivirati tako što će podsjetiti na sve stvari koje su ostvarili u Splitu.

“Uredili smo Hrvojevu ulicu, a sjetimo se samo kako je izgledala prije nas. Većina građana je mislila da to nikada nećemo napraviti. Zamislite samo što ćemo napraviti sa Splitom uz potpunu podršku”, rekao je.

Komentirao je i svojeg protukandidata Zorana Đogaša.

“Više niti ne znam je li on kandidat HDZ-a. On se te stranke srami”, rekao je.

Kaže da je Đogaš dodatno motivirao birače današnjom izjavom, za koju tvrdi da je “neprimjerena” i dodaje da mu je nevjerojatno da je to izjavio.

“Uši mi je zaparalo to što je jedan političar sve one koji nisu glasali za njega proglasio nenormalnima i nepristojnima. Nisam mogao vjerovati kada sam čuo da je to rekao. To je etiketiranje cijele jedne populacije”, rekao je.

Osvrnuo se i na Đogašev komentar o tome kako je Puljkova stranka Centar “ultraljevica”.

“Svaki put kada HDZ osjeti da će izgubiti svoje sinekure i da više neće moći krasti, uhvate se najjeftinije ideologije i pokušaju ljude posvađati. Tome je došao kraj u Splitu, a uskoro se nadam i u Hrvatskoj”, rekao je Puljak.

“Očajnički pokušaj HDZ-a”

Navodi da HDZ želi posvaditi Centar i Most. “Draže mi je raspravljati s vijećnicima Mosta, ne složiti se s nekim stvarima, ali uljudno i pristojno razgovarati i dođi do nekih dogovora tamo gdje možemo”, rekao je Puljak.

Kaže da će se razgovarati o građanskom odgoju u školama. “Ja sam za uvođenje, ali bitno je kakav građanski odgoj. Upravo je na nama političarima da u tom procesu pokažemo koje su vrijednosti građanskog odgoja, a to su dijalog, pokušaj suradnje i pronalaženja konsenzusa”, kaže Puljak.

Kako navodi, Đogašev tim ostao je bez argumenata i podrške građana.

“Sada se počinju hvatati za bespredmetne stvari. Dio ljudi se čak plaši da smo mi neoliberali i slično, onda me se proglasi ultraljevicom. To je etiketiranje bez argumenata”, Kaže Puljak.

Kaže da je iznimno zadovoljan rezultatom izbora.

“Kada pogledate brojke, jasno je na izbore izašlo manje ljudi. Ipak, pogledajmo tko je dobio koliko glasova i čiji su glasači izašli na izbore. mi imamo puno veću podršku nego što smo imali prije godinu dana”, rekao je.

Osvrnuo se na predizborno obećanje o smanjenju prireza.

“To ću učiniti u zadnjoj godini mandata. Kada bi sada smanjili prirez, to bi iz blagajne uzelo 40ak milijuna kuna. mi sada nemamo tih novaca. Mi smo liberalna stranka koja želi ukidati poreze i namete, ali moramo biti realni”, reako je Puljak.

Afera Tinder

Komentirao je i aferu Tinder.

“Ja ću inzistirati na istrazi. To se mora razriješiti jer uskoro dolaze parlamentarni izbori. ako se to do tada ne riješi, možete li zamisliti kakvih će podvala biti tada? Znate li što je deepfake video? Ako ovo ima političku pozadinu, svi oni koji us umiješani moraju nestati s političke scene”, rekao je.

Kaže da se mora braniti pravo na privatnost.

“Jednom mi je vaš kolega rekao da političari nemaju pravo na privatnost, ali ja mislim da to nije istina. Ako se to pravo izgubi, cijelo društvo će krenuti u krivom smjeru”, kaže Puljak.

