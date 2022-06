Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić gostovao je u Newsroomu N1 televizije i komentirao energetsku sigurnost Europe nakon početka ruske invazije na Ukraijnu.

“Hrvatska je i do sada imala jako dobru plinsku infrastrukturu, kao i transportni sustav, a izgradnjom LNG-a dobili smo i dobar pravac. Troškovi transporta plina su ono što svaka država pokšava iskoristiti za sebe, no sada je situacija takva da se u Europi mora razmišljati o novim pravcima nabave. Imamo LNG terminal koji bi mogao isporučiti oko milijardu kubika plina, no na žalost to je sada nemoguće jer ne postoje kapaciteti za to”, rekao je Pudić.

Upitan o Sjevernom toku i ostalim plinovodima diljem Europe te o investicijama vezanim za LNG terminal, Pudić navodi:

“Ako želimo povećati kapacitet i omogućiti bolju infrastrukturu, trebalo bi razmišljati o IAP-u, koji bi se povezao preko Albanije i Crne Gore i, naravno, o plinovodu Zlobin-Bosiljevo, koji bi se trebao izgraditi kao veza prema Sloveniji i Mađarskoj. To je investicija od otprilike dvije do tri godine i 100 milijuna eura. Cijene su značajno povišene, a inflacija je velika. S jedne strane imamo takve procjene, ali te cijene mogu biti i veće. LNG terminal bi tada imao povećani kapacitet za 30 posto prema Sloveniji”, rekao je Pudić.

Na pitanje o realnosti pokretanja takvog projekta, Pudić odgovara:

“Ti se plinovodi ne grade veoma kapacitirani jer postoji mogućnost da ih nitko neće koristiti, no sada je situacija drugačija. Treba razmišljati o sigurnosti dobave. U ovom je slučaju Europska komisija rekla da postoje sredstva u iznosu od 300 milijardi eura izdvojenih za plinske i energetske sustave. U ovom bi slučaju mogli reći da bi svaka investicija mogla biti potrebna”, rekao je.

Sam LNG terminal ima mogućnost povećanja kapaciteta za 30 posto, a Pudić navodi kako je za to potreban još jedan brod.

“Dosta se tih brodova gradi, ali postoji i velika potražnja. Njime bi se dodatno povećao kapacitet kubikaže plina. Plinska karta značajno se mijenja, a zbog direktiva EU moramo razmišljati i o plinovodima koji prenose i mješavinu vodika i prirodnog plina, kao i sam vodik. Moguće je premamijeniti još jedan dio plinskih cijevi. Nemoguće je u kratkom roku bez prirodnog plina osigurati svu energiju koja nam je potrebna. U cijeloj EU govori se o tome da bi se tek 2030. godine mogli osloboditi potrebe za ruskim plinom, a ovisnost o prirodnom plinu potrajat će sigurno do 2050.”, rekao je

Upitan o mogućnosti da Slovenija počne s izgradnjom vlastitog LNG terminala, Pudić odgovara:

“Može se dogoditi da Slovenija počne razmišljati o tome, ali nijednoj državi nije u interesu raditi samo za sebe. Tako je bilo i kada je Hrvatska gradila svoj terminal. Suradnja je potrebna zbog održavanja konkurentnosti na tržištu”, rekao je Pudić.

