Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek bila je gošća Novog dana i govorila o obnovi od potresa u Zagrebu koji se dogodio prije točno dvije godine.

Upitana osjeća li se netko u vladajućoj većini odgovoran što dvije godine nakon potresa obnova još stoji, odgovara:

“Mi smo od samog početka znali da će ovakav potres u samom centru glavnog grada tražiti dosta vremena. Nerealno su dizana očekivanja da obnova može početi odmah. Zna se koji je proces već za javnu zgradu koja ima čisto vlasništvo, a kamoli u situaciji da je najveći dio štete nastao na višestambenim zgradama gdje su različiti vlasnici i stupnjevi oštećenja. Istovremeno se dogodila još veća šteta na Baniji. Svi bismo voljeli da ide brže, međutim mislim da svi dionici koji sudjeluju u tom procesu daju svoj maksimum”.

Ministrica kaže da je uvjerena da će se kotač obnove ubrzati.

“Zaista je bilo teško odlučiti se oko zakonskog modela jer mi ovdje javnim novcem u jednom dijelu Hrvatske obnavljamo privatnu imovinu. Nije lijepo govoriti – puno je papirologije. Ne možete doći i zgradu obnavljati ako se vlasnik nije usuglasio. Nema te imaginarne države koja može ići od kuće do kuće i obnavljati, svaka je kuća drugačija. Sada imate neke tipske projekte zamjenskih kuća, ali imate jako puno mjesta gdje zamjenske kuće ne možete graditi. To je zahtjevno i to traje”, objašnjava Obuljen Koržinek.

Vlada je, tvrdi, u startu zagovarala u velikoj mjeri model samoobnove.

“Zakonski okvir postoji i omogućio je da ćete dobiti financiranje. Procedure se moraju provesti i na njima radi jedan određeni broj ljudi. Trebalo je ustrojiti fond, ustrojiti druge službe u ministarstvima”, ističe ministrica.

Napominje da bi sve išlo brže da smo imali i da imamo bolje uređene vlasničke i suvlasničke odnose, a i bolje uređenu obvezu vlasnika da skrbe o svojim nekretninama.

“Sve zgrade koje su imale osiguranje od potresa, sve su se obnovile. Dok i zadnja zgrada ne bude obnovljena, taj će posao biti uz nas. Ovo zaista treba biti jedna opomena svima nama da moramo drugačije postaviti propise koji uređuju vlasništvo. Kad se dogodi katastrofa, štete su neminovne. Uopće taj sustav skrbi i osobne odgovornosti za vlasništvo jednostavno moramo promijeniti”, kazala je Obuljen Koržinek.

