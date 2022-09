Podijeli:







Vojni analitičar Mario Galić gostovao je u Novom danu i komentirao stanje u Ukrajini.

“Putin i ovi oko njega vole prijetiti nuklearnim oružjem. U ruskoj doktrini postoji odredba da se nacionalni teritorij Rusije može braniti nuklearnim oružjem, ako bude ugrožen. Međutim, u ovom slučaju nema šanse da to upotrijebe. Prvo, što bi gađali tim nuklearnim oružjem? Današnjim pripojenjem četiriju pokrajina, zajedno s Krimom, oni će otprilike 20 posto Ukrajine kao pripojiti Rusiji. Ljudi ne shvaćaju da nuklearno oružje ima toliku snagu da ne možete ograničiti posljedice njegove upotrebe”, rekao je analitičar.

Podsjetio je da je, kad je eksplodirao nuklearni reaktor u Černobilu, radijacijom bilo zagađeno pola Europe, a sve je ovisilo o smjeru vjetra.

“Nuklearno oružje, bilo to čak i ono najslabije taktičko, ima još veću količinu zračenja. Gdje god ga ispalili, ili bi ugrozili Ukrajinu ili bi ugrozili sami sebe. Ako pogode Kijev, jug Bjelorusije praktički je nenaseljiv još od Černobila, što će ga sad još više ozračiti i time trećinu Bjelorusije ostaviti nenaseljivom?”, upitao je.

Istaknuo je da od Hirošime i Nagasakija nitko nikad nije upotrijebio nuklearno oružje, odnosno, da je bilo prijetnji i priče, ali nije bilo ispaljivanja oružja.

“Da bi ljudi shvatili nuklearno oružje moraju znati da nuklearna bojeva glava ne vrijedi ništa ako u njoj nije upaljač koji se zove ključ. Kad se stavite taj ključ, ona je tek potencijalno aktivna. Dok god ti upaljači nisu spojeni s nuklearnim bojevim glavama, one su beskorisne”, rekao je Galić.

Objasnio je i da nije samo stvar obavještajne zajednice, nego i ljudi koji ne žele ispaliti nuklearno oružje. “Kakvima mi smatramo Ruse? Čudovištima? Pa svi oni imaju obitelj, djecu, unuke… Nuklearnim oružjem ćete prijeći granicu s koje nema povratka”, rekao je Galić.

“Jedine nuklearne bojeve glave koje već u sebi imaju ključeve su na nuklearnim podmornicama i zato se to jedno vrijeme jako naglašavalo na Zapadu da Putin ima raspoređene bojeve glave na projektilima, ali one imaju osebna osiguranja. Čak i da Putin pokrene nuklearni napad, to ima jako puno razina koje treba proći da bi do nuklearnog napada i došlo i to nije brzo, to traje i traje i traje”, rekao je Galić.

Što se tiče djelomične vojne mobilizacije, koju je Putin naložio, vojni analitičar kaže da će biti zanimljivo vidjeti te ljude na ratištu. “On diže 300.000 ljudi da bi popunio gubitke. U ovom trenutku ruska vojska ne može postaviti čovjeka na 5 metara bojišnice. Njemu treba 300.000 ljudi da popuni crtu bojišta, nije važno znaju li pucati ili ne, hoće li se smrznuti ili ne, hoće li gladovati… Bitno je da imate čovjeka na mjestu i da on reagira”, rekao je Galić.

“Čovjek u rovu je danas još uvijek isto kao i čovjek u rovu u Prvom svjetskom ratu, potpuno je u zemlji, zima je, mora se hraniti tko zna kako. Ruska logistika je katastrofa, sad kad su oslobodili veliko područje u harkivskoj oblasti, ušli su u skladišta ruske vojske i nisu mogli vjerovati kako oni preživljavaju, to su sve suhi obroci i eventualno dobiju konzervu ukiseljenog povrća. Ti ljudi su se patili preko ljeta, a sad zamislite kako će se patiti kad dođu do minus 10 ili 15”, rekao je Galić.

“Sad im traže da se samosnadbijevaju, vreće za spavanje, prostirke, veš, i plate potrepštine, odjeću, higijenske potrepštine, maltene da si plate put do Ukrajine”, kaže vojni analitičar.

