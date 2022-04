Nema kraja poskupljenjima! Cijene suhog mesa skaču i za 50 posto

Podijeli:







Izvor: Emica Elvedji /Pixsell

Kako piše Jutarnji list, u idućih pola godine do godinu dana prijeti nam i poskupljenje suhomesnatih proizvoda i to do 50%.

Proizvođači kažu da će poskupjeti ponajprije pečenica, pršut, ali i ostalo suhomesnato meso, zbog promjena u dva proizvodna ciklusa.

Tri su faktora koja su utjecala na poskupljenje: jedan je povećanje cijena svinjskog mesa za 50%, zatim rast troškova proizvodnje, odnosno cijena repromaterijala i energije te treći faktor – veća stopa inflacije.

Kako navode iz udruga, dugogodišnji je to problem, gdje se unatoč i ponudi avansa nije mogla osigurati domaća proizvodnja svinja za potrebe tržišta, a koja bi osigurala da skok cijena ne bude toliko velik, piše Jutarnji list u izdanju od petka.

