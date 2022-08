Podijeli:







Cijena prirodnog plina za kućanstva koja imaju sklopljen tržišni ugovor s nekim od opskrbljivača, od 1. listopada će biti višestruko veća, po nekim procjenama čak i do šest puta viša od trenutne, zbog čega neki opskrbljivači, poput riječkog Energa, već pripremaju obavijesti za kupce u kojima će im ponuditi mogućnost promjene opskrbljivača ili prelazak na opskrbu plinom u obavezi javne usluge, odnosno po reguliranoj cijeni.

Građani bi kakav-takav spas od enormnog rasta cijene mogli naći u raskidanju ugovora s opskrbljivačima i prelasku na plin iz obaveze javne usluge čija je cijena fiksirana do 1. travnja iduće godine, no i u tom slučaju će plin plaćati barem dvadeset do trideset, u nekim slučajevima i do 65 posto skuplje, barem na riječkom području. Upitno je hoće li i cijene plina iz Obaveze javne usluge opstati bez ogromnih intervencija države.

Nastavi li cijena plina na referentnim europskim burzama i dalje rasti, a čak i ako ostane na sadašnjim razinama, od oko 235 eura po megavatsatu, posve je izvjesno da opskrbljivači neće moći produljiti ugovore s korisnicima, koji mahom istječu 30. rujna, po sadašnjim cijenama, već po cijeni koja bi bila barem četverostruko viša. Kako i sami opskrbljivači procjenjuju da kupci takvu cijenu neće moći ni htjeti plaćati, detaljno će kupce obavijestiti o mogućnosti promjene opskrbljivača ili prelaska na isporuku plina u takozvanoj obavezi javne usluge, u kojoj su cijene fiksirane do 1. travnja iduće godine.

Mogućnost izbora

Podsjećamo, kupci mogu birati između sklapanja komercijalnog ugovora s nekim od opskrbljivača, pri čemu pojedinačno ugovaraju visinu cijene plina, a onima koji to nisu učinili, država je osigurala isporuku plina u obavezi javne usluge, putem opskrbljivača odabranog na javnom natječaju za svako distribucijsko područje posebno, piše Novi list.

Kupci koji imaju tržišne ugovore sklopljene s Energom, koji drži golemu većinu udjela u potrošnji na riječkom području, trenutno prirodni plin plaćaju, ovisno o tarifnom modelu, čak i do 65 posto niže od cijene prirodnog plina od 0,4383 kuna po kWh(s PDV-om), u obavezi javne usluge, koji na riječkom području isporučuje Gradska plinara Zagreb. Riječ je o kupcima koji prirodni plin koriste i za grijanje prostorija, a koji su upravo zbog niže cijene sklopili tržišne ugovore. Uskoro bi, međutim, velika većina njih mogla ponovo prijeći u obavezu javne usluge.

Iz Energa na upit Novog lista potvrđuju da će svojim kupcima, s kojima imaju sklopljene ugovore, uskoro poslati obavijesti o novom obračunu cijena i mogućnostima promjene opskrbljivača koje im stoje na raspolaganju.

“Nove cijene plina, počevši od 1. listopada 2022. godine, ovisit će o kretanju cijene plina na burzi. S obzirom na to da će se cijena mijenjati na mjesečnoj razini, ne možemo reći koliko će točno biti povećanje. Upravo iz tog razloga i nemogućnosti davanja precizne cijene, obavijest će sadržavati detaljno pojašnjenje novog načina izračuna cijene s referentnog tržišta, a sve u cilju kako bi svi kupci mogli razumjeti novi način obračuna i odlučiti čiju uslugu opskrbe plinom žele primati u budućnosti. Potrebno je napomenuti da će ovakav oblik obračuna od 1. listopada 2022. godine preuzeti većina opskrbljivača. Energo će transparentno kupcima objasniti situaciju. Na primjer, u slučaju kada se radi o kupcu kategorije kućanstvo, kome država omogućava jeftiniji plin kroz opskrbu u obvezi javne usluge, kupcu ćemo jasno objasniti razliku u cijeni Energove tržišne opskrbe i navedene opskrbe u obvezi javne usluge”, odgovaraju iz Energa.

Previše nepoznanica

Kupcima iz kategorije kućanstva ugovori s opskrbljivačima istječu 30. rujna ove godine, nakon čega mogu zatražiti promjenu opskrbljivača ili jednostavno ne sklopiti ugovor ni s jednim od njih te prijeći u opskrbu kroz obavezu javne usluge. Naime, svi krajnji kupci iz kategorije kućanstvo zbog povećanja cijena plina imaju pravo na jednostrani prijevremeni raskid ugovora o opskrbi plinom bez plaćanja naknade ili bilo kakvih drugih troškova, kao i na besplatan postupak promjene opskrbljivača.

Redakciju Novog lista zanimalo je i hoće li očekivano povećanje cijene plina od pet do šest puta utjecati i na jednako toliko povećanje cijene toplinske energije iz gradskih toplana kojima upravlja Energo, što bi efektivno značilo krah sustava toplinarstva u Rijeci.

“Kada govorimo o cijeni plina, ne možemo govoriti o povećanju o pet ili šest puta, jer će cijena biti vezana uz burzu i ne znamo kolika će biti. Ono što možemo reći je da su svi energetski subjekti koji se bave i opskrbom toplinskom energijom, uključujući Energo, posredstvom Hrvatske gospodarske komore u stalnom kontaktu s radnim timom iz resornog Ministarstva. Do sad su održana dva sastanka u resornom ministarstvu, u travnju i srpnju, uz redovitu izmjenu relevantnih podataka, te se intenzivno radi na definiranju optimalnog rješenja kako za energetske subjekte, tako i za krajnje kupce toplinske energije, sve u kontekstu povoljnije nabavke energenata za predstojeću ogrjevnu sezonu. U ovom trenutku ne možemo govoriti o konkretnim brojevima”, odgovaraju iz Energa.

Određivanje cijene

Po kojoj cijeni će plin nabavljati toplinari, ne samo u Rijeci, nego i na drugim distribucijskim područjima, odnosno hoće li im biti omogućena nabava plina po cijeni iz obveze javne usluge za kategorije građanstvo, s obzirom da toplinsku energiju isporučuju uglavnom građanima, pitali su i Ministarstvo gospodarstva.

“Opskrbljivači toplinskom energijom su preko Grupacije za toplinsku djelatnost HGK-a iznijeli problematiku povećanja cijena toplinske energije. U pitanju nije samo nabavna cijena plina, već i činjenica da određeni opskrbljivači nisu ugovorili količine potrebne za proizvodnju toplinske energije. Radi se na rješenju u skladu s pravilima o državnim potporama kojim bi bilo omogućeno da se u konačnici cijena toplinske energije po kWh za krajnjeg kupca ne razlikuje od one koju plaćaju krajnji kupci plina na pojedinom distribucijskom području”, odgovorili su iz Ministarstva.

Nužna intervencija države

Opskrbu plinom u obvezi javne usluge (OJU) u najvećem broju distribucijskih područja u Hrvatskoj obavlja Gradska plinara Zagreb. Uz sadašnje cijene plina, i još više cijene u najavi za ovu jesen, potpuno je jasno da ta tvrtka teško da će moći isporučivati plin po propisanim cijenama iz obaveze javne usluge, a koje su već sada na burzama četiri puta više od cijene iz OJU-a, i pritom opstati na tržištu.

Jedini način da se cijena iz OJU-a održi do 1. travnja iduće godine je ozbiljna intervencija države putem nekog od načina subvencioniranja ili preuzimanje obaveze od strane državne tvrtke, konkretno HEP-a. Što će se događati, najvjerojatnije će se saznati u idućih nekoliko tjedana.

