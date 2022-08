Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnji komentar naše Mile Moralić.

Inspekcija Ministarstva zdravstva pokazala je očekivano – u slučaju preminulog novinara Vladimira Matijanića 5. kolovoza u Splitu, nema ništa sporno. On je umro jer su se obostrana upala pluća i zastoj srca, uzrokovani covidom, dogodili toliko brzo i progresivno da mu nije bilo spasa – tako kaže inspekcija.

12 zdravstvenih stručnjaka, koliko ih je oko sebe okupio ministar zdravstva Vili Beroš, gotovo 2 sata pokušavali su objasniti zašto točno baš nitko nije odgovoran, niti doktori na hitnom prijemu koji ga nisu hospitalizirali, niti doktori i sestre koji u telefonskim pozivima nisu prepoznali ozbiljan problem, niti ministarstvo koje nije nabavilo lijek koji bi mu pomogao, niti Hitna, koja je sat i pol prije smrti rekla da je sve uobičajeno, niti tehničar koji ga je gurao po krevetu umjesto da donese nosila, svega nekoliko minuta prije smrti.

Nitko nije odgovoran i to točno tako treba biti, sve je po pravilima struke i teško je reći što bilo kad bi bilo. I šlag na kraju – ne samo da nitko nije kriv, nego je ministar pohvalio medicinske djelatnike za trud, a nekoliko puta tijelom konferencije za medije istaknuto je da je “zdravstvena usluga bila iznad razine jer je Matijanić telefonski razgovarao s liječnikom specijalistom, a to nije uobičajeno”.

I to je ono što će svakom od nas hrvatsko zdravstvo pružiti – točno onakvu uslugu kakvu je dobio Matijanić plus, ako imamo sreće, nestrpljivog liječnika na telefonskoj vezi. I zato, ne tražite sustav u hrvatskom zdravstvu jer ga nećete naći. Nema tu posloženih kockica i jasnog lanca odgovornosti. Morate biti pametni i lukavi, domišljati i prepredeni u tom okršaju, ako do njega dođe. Doslovce, život vam možda ovisi o tome.

