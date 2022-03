“Ne mogu zamisliti da netko u ovako uređenoj državi može prijetiti ministrici”

Podijeli:







Izvor: N1

Stjepan Čuraj, predsjednik HNS-a i državni tajnik u Ministarstvu financija, u N1 Studiju uživo komentirao je političke aktuanosti.

Najprije je govorio i poskupljenjima i činjenici da će plaće ipak ostati iste za neke:

VEZANE VIJESTI Čuraj: I da se nismo pridružili sankcijama Rusiji, osjetili bismo posljedice Čačić za N1: Čuraj samo ako će se napraviti cjelovita rekonstrukcija Vlade

“Kako gdje, kako u kojim resorima. Bitna je kupovna moć i sama činjenica hoće li plaća narasti na par posto, nije isto pada li kupovna moć jer je inflacija veća kao i troškovi života. Ljudi znaju da 500 kuna danas nije isto kao i 500 kuna prije godinu dana ili prije 5 godina. Ono što je bitno, kada sve poskupljuje je i da plaće rastu. Koliko će plaće moći pratiti posukpljenja? Neće moći svugdje. Rat je u Europi, on se događa, energetski dio priče nam nosi sasvim svoj drugi set pravila i ova vlada, i sve Vlade u Europi se moraju nostiti s time”, rekao je na početku.

“HEP mora poslovati po tržišnim osnovama”

Komentirao je i snižavanje PDV-a:

“PDV, realno govoreći, za poduzetnički dio je neutralan. Zadirati u poreznu politiku kao rješenje ima smisla do određene mjere. Moramo prepoznati koja je vrsta inflacije i moramo vidjeti kako najbolje ići. Naravno da svaki dio može ponešto pomoći i tu je Vlada reagirala. Mi jesmo oni koji najviše troše na ono osnovno, ali to nije jedino rješenje, država ima odgovornost prema svima koji govore da im plaća ostaje ista, javni sektor očekuje povećanje, zdravstveni je još uvijek pod udarom, obrana, obrazovanje da ne govorim, sve je to određeni trošak koji se namiruje iz PDV-a, to nam je više od pola ukupnih prihoda. Pitanje je koliko bismo dobili kada bismo se toga odrekli”, veli.

Konkretno se osvrnuo na HEP i i zjavu Radimira Čačića da b HEP trebao posukpljenje ograničiti na dva puta.

“Prije svega moramo znati da je HEP društvo, što god mi mislili o njemu, on mora poslovati na tržišnim osnovama, on ne može svjesno raditi s gubitkom. Što se tiče 1. travnja za poduzetnike je to neutralan datum jer oni imaju svoje godišnje ugovore. Samo paušalno reći: ‘To će HEP pokriti, oni su dovoljno veliki i imaju dovoljno novca’ je malo neusklađeno s našim pozitivnim propisima, moramo znati o čemu pričamo, ili na teret proračuna ili definirati novu politiku HEP-a da idu s minimalnim zaradama ili nulom. Tu se mi kao Vlada moramo pobrinuti da nema nikakvih zarada u ovoj krizi. Situacija je krajnje ozbiljna i mi smo toga svjesni, računi za plin su već dva, tri puta veći i moramo djelovati”.

“Malo me čude koalicijski partneri”

Komentirao je i moguću rekonstrukciju Vlade:

“Mene malo čude ti koalicijski partneri, na zadnjem koalicijskom nije bilo toliko govora. Vidjet ćemo sad. Ja bih radije da se više govori o redefiniranju prioriteta, je li tu potrebna rošada, novi ljudi za nove okolnosti i to je na premijeru da nam prezentira”.

Što se tiče novih imena koja su se pojavila kao potencijalne zamjene za nekoliko ministara, kaže:

“Jako je nezahvalno govoriti o kolegama, svatko radi maksimalno što može, ali moramo biti svjesni da su nove okolnosti. Tu sigurno treba bolje prepznati kako bolje strukturirati i vidjeti što su nam prioriteti. Ministar nije samo struka, ono što su meni inputirali da nisam građevinac. Sada treba vidjeti je li nam potreban izmjena Zakona o Vladi da se što bolje suočimo s novim izazovima pa onda eventualno napraviti rošade. Možda bude određenih rošada i to je na premijeru. Ja očekujem da nam se kažu prioriteti i da se odrede rokovi. Idemo vidjeti što želimo napraviti, a onda i s kojim ljudima”, rekao je.

Na kraju, govorio je o slučaju ministrice Tramišak i prijetnjama koje je dobivala:

“Sve što znam o tome je ono što sam pročitao u medijima. Ako netko da i natruhe neke prijetnje, pogotovo vama kao ministru, to se prijavi policiji, a ne medijima. Nadam se da ćemo dobiti neko objašnjenje. Dosta je nezahvalno tu komentirati, jako, jako čudna jedna situacija. Gospodina Savića i osobno znam, surađuje s nama u ministarstvu oko MPO-a, tako da čudi me zbilja… Ja ne mogu zamisliti da netko u ovako uređenoj državi može slati i natruhe prijetnje ministrici. To treba zbilja istražiti”, veli.

Što se tiče natječaja s Finom, rekao je kako mu je drago da je posao dobila državna tvrtka, ali ako je tu bilo podizvočara da stvar treba istražiti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.