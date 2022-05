Podijeli:







Izvor: N1

Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović komentirala je u Novom danu N1 televizije aktualne teme. Govoreći o predsjednikovoj inicijativi blokade ulaska Finske i Švedske u NATO, ona kaže kako SDP podržava aspiracije ovih dviju zemalja za pridruživanjem NATO-u.

“Mi ćemo definitvno podržati taj stav kad bude tema u Saboru”, kaže Ahmetović.

S predsjednikom se nisu konzultirali, kaže. “Već smo vrlo jasno i nedvosmisleno komunicirali naš stav, tu nema nikakve dvojbe.”

“Mogu razumjeti nastojanja predsjednika da snažno, nedvosmisleno stane uz interese Hrvatske i Hrvata u BiH i on to zaista čini. Razočaran je u dosadašnje Vlade koje zaista nisu dovoljno učinile da zaštite interese Hrvata u BiH, ali Finska i Švedska nisu krive za to. U ovoj situaciji gdje se razmahala brutalna agresija na Ukrajinu i gdje je cijela atmosfera nestabilna, nije dobro nikome osporavati pravo da se pridruži NATO-u pa ni Finskoj i Švedskoj. Mi to nastojanje moramo podržati”, govori.

Predsjednik je rekao da će smatrati izdajnikom svakoga tko u Saboru digne ruku za to, a Ahmetović kaže kako je on imao i “zanimljivijih verbalnih akrobacija”. “Čini mi se da je bilo da će kao vrag grešnu dušu goniti svakoga tko digne ruku za to… Ma, ne impresioniraju me takve verbalne akrobacije i ideje, mislim da imamo pravo na svoj stav i on je vrlo jasan”, kaže.

Iako smatra da je dobro to što predsjednik jasno i nedvosmisleno komentira što misli i da je dobro da ukazuje na poltronstvo nekih članica EU-a, ponajprije Mađarske, Ahmetović kaže kako neslaganja predsjednika i premijera ne bi nazvala tek folklorom. “Treba obratiti pažnju na ono što oni komuniciraju i na temelju toga odlučiti kome dati svoje povjerenje. Odluka koja je na stolu jest trebamo li ponajprije misliti na interese Hrvatske i građana Hrvatske ili trebamo raditi po zadatku nekih moćnih sila kako bi nas te sile primile u svoje okrilje”, kaže.

