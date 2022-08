Podijeli:







Izvor: Petar Glebov/PIXSELL

Više od dva tjedna talijanska ratna mornarica slijedila je ruske vojne brodove po Jadranu, bili su si u dosegu nišana, ponekad na svega nekoliko stotina metara. Talijani su poslali i podmornicu te letjelice koje su pratile manevre Rusa koji su htjeli prepriječiti prolazak američkog nosača zrakoplova "Truman". Javnost je o napetosti u Jadranu saznala naknadno, kad su Rusi otišli, a tek na upit novinara oglasio se i MORH koji je potvrdio da su sve znali, ali da nije bilo potrebe reagirati.

Vojni analitičar Igor Tabak kazao je za RTL da je spremnost naše mornarice da se suprotstavi opasnosti na moru jednaka spremnosti našeg zrakoplovnog sustava da reagira na situaciju koju smo imali s dronom koji je pao na Zagreb.

“Imamo ono što smo imali zadnjih 30-ak godina, uložilo se minimalno. Posljednjih 30 godina napravili smo tri ili četiri broda, od toga jedan tijekom zadnje decenije. No, ako se ne varam, ni on još nije u punoj operativnoj službi i prototip je to klase ‘obalnih ophodnih brodova’, koji su od početka bili smanjeni od onoga što nam zapravo treba. Ostatak te klase zaglavljen je u Brodosplitu i njegovom stečaju, o njihovoj sudbini ne zna se još ništa pouzdano“, rekao je Tabak.

“Antikno i naoružanje i brodovi”

Odgovarajući na pitanje što uopće možemo kad nam pred vrata stigne nečija ratna mornarica, Tabak je ukazao na probleme koje imamo već s mogućnošću detektiranja.

“Možemo ih detektirati, za to treba imati operativne radarske mreže. Hrvatska je imala velikih problema s pomorskim radarima, a kada smo utvrdili koliko su veliki ti problemi, trebali smo ih modernizirati, ali nismo. Javne nabave nismo raspisali pa su radari isti kao prije 20 godina i sad su djelomično operativni i s velikim problemima. Sonarnih mreža nemamo te uvelike se ovisi o mrežama rudimentarnih radara te o tome da plovila dobrovoljno upale transpondere (pa su onda vidljiva na civilnim nadzornim mrežama)”, govori Tabak.

“Imamo više desetaka godine stare brodove s antiknim naoružanjem, a takvi su i sami brodovi. Davno smo se u potpunosti ostavili podmorništva i stanje u čitavoj Hrvatskoj ratnoj mornarici je takvo kao ni u jednoj drugoj vojnoj grani. Prije nekoliko godina kupljene su dvije otpisane topovnjače iz Finske koje su ondje bile za rezanje – i to su nama bili ‘novi brodovi’. Nije se nabavilo ni otpisane strane minolovce, nemamo ih, a to je već dugo još jedna od planskih stavki. Hrvatska po pitanju ovakvih brodova u Jadranu kao što su ruski, može napraviti isto kao i po pitanju Striža nad Zagrebom (dron koji se srušio op.a)”, smatra Tabak.

