Nakon uvođenja eura promijenit će se i valuta u kojoj se izriču kazne

Podijeli:







Izvor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Uvođenjem eura će od prvog dana iduće godine u povijest otići kazne u njemačkim markama za prekršaje protiv javnog reda i mira.

Javno savjetovanje o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira završeno je u utorak, a valuta u kojoj se određuju kazne jedino je što se mijenja u tom zakonu, što je u Hrvatskoj u primjeni od listopada 1977. godine, kada je njemačka valuta postavljena za valutu plaćanja prekršaja. Iako se taj zakon mijenjao 1994., marka je ostala postojana premda je prestala biti sredstvo plaćanja u Njemačkoj još prije 20 godina.

VEZANE VIJESTI Plenković: Građani moraju biti zaštićeni od nastojanja da netko lovi u mutnom Koliko će iznositi naknada za povrat boca kada prijeđemo na euro?

U Hrvatskoj je bila i dalje na životu pa su sudovi preračunavali prvo u eure pa u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izricanja presude. Od iduće godine, s uvođenjem eura, nestat će i marke iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda, pa će se kazna za izvođenje, reproduciranje pjesama i tekstova, isticanje simbola, tekstova, slika i crteža koje remete javni red i mir, umjesto 50 do 300 njemačkih maraka ili zatvor do 30 dana, biti od 20 do 150 eura ili zatvor do 30 dana.

Kazna od 50 do 350 njemačkih maraka ili mjesec dana zatvora mijenja se tako da novčani dio postaje raspon od 20 do 170 eura onima koji omogućuju ili pomažu u vršenju prostitucije, na javnom mjestu kockaju, mame druge na kocku ili omogućavaju kockanje…

Kazna od 50 do 200 njemačkih maraka mijenja se u kaznu od 20 do sto eura ili 30 dana zatvora za skitnju, prosjačenje, prostituciju, tučnjavu i svađu na javnom mjestu, širenje lažnih vijesti, omalovažavanje ili vrijeđanje službenih osoba, neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja…

Slijedi izmjena niza zakona

Ovi posljednji dani života kune, koja će 15. siječnja iduće godine prestati biti sredstvo plaćanja u Hrvatskoj, dani su kada se mijenja hrpa zakona. U prvom valu mijenja se 118 zakona i pravilnika, a nakon starta eura mijenjat će se više od 900 zakona, prigodom sljedeće redovne izmjene propisa zbog neke druge potrebe.

Među izmjenama zakona u prvom valu su stambeno i potrošačko kreditiranje, u kojima se mijenjaju vrste referentnih parametara i pretvaraju kune u euro, razni porezni zakoni…

Prijedlogom izmjena zakona o porezu na dohodak, što je na javnom savjetovanju do 2. rujna, izmijenjeni su svi kunski iznosi i pretvoreni u eure, a predlaže se povećanje iznosa do kojeg se neka osoba može smatrati uzdržavanim članom s 15.000 kuna na godišnje 24.000 kuna ili 3185,34 eura, piše Slobodna Dalmacija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.