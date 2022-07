Nakon osvježenja novo zatopljenje, evo kada se opet očekuju temperature do 40°C

Podijeli:







Izvor: CRISTINA QUICLER / AFP/ ILUSTRACIJA

Visoki tlak Azorske anticiklone i mlazna struja nad Atlantikom upravljaju vremenom nad zapadnom Europom. Nad istočnu Europu premjestio se nestabilan zrak koji je jučer u našim krajevima donio osvježenje i manje količine oborine.

Mlazna struja na visini 9500 metara brzine 130 kilometara na sat sjeverozapadnog smjera ne dozvoljava prodor vrućeg saharskog zraka prema sjeveru Europe, tako da iduće zatopljenje neće biti istog intenziteta kao toplinski val koji je u srpnju zagrijao Europu.

Jutro je u unutrašnjosti bilo ugodno s temperaturama od 16 do 18 stupnjeva. Na Jadranu su jutarnje temperature bile od 20 do 25°C. Jučerašnja kiša, a palo je od 5 do 15 litara kiše na četvorni metar, zaobišla je južnu Dalmaciju. Količina kiše je nedovoljna da prekine ovogodišnju sušu koja će se nastaviti i idući tjedan.

Jutros je u unutrašnjosti bilo mjestimice magle. Danas će vrijeme biti sunčano i toplo a na Jadranu vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti moguć je slab razvoj dnevne naoblake Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 28 na Jadranu 33 do 35. Na jadranu će puhati umjeren do jak maestral. Temperatura mora je između 23 i 27°C.

UV indeks visok i vrlo visok pa se preporuča za zaštitu od sunčeva zračenja nošenje pokrivala za glavu, sunčanih naočala, odjeće dugih rukava te korištenje zaštitnih krema. Smanjiti boravak na suncu od 11 do 16 sati.

Od ponedjeljka suho i sunčano vrijeme, ujutro u dolinama unutrašnjosti i uz riječne tokove mjestimice magla. Na Jadranu će puhati vjetrovi dnevne cirkulacije uz poslijepodnevni maestral a u podvelebitskom primorju slab burin. Temperatura zraka u porastu, a maksimalne vrijednosti doseći će krajem tjedna kada očekujemo temperature do 40°C.

