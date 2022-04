Nakon finskog ministra, Radmana zbog Milanovića zvala i švedska ministrica

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je uoči sjednice Vlade da ga je nakon finskog kolege zvala i švedska ministrica, a sve zbog izjava predsjednika Repubike Hrvatske Zorana Milanovića o blokadi njihova ulaska u NATO.

”Ulazak Finske i Švedske treba odvojiti odvojiti od aspiracija BiH u EU i NATO što mi podupiremo”, istaknuo je ministar vanjskih i europskih poslova.

“Izjava predsjednika Republike Zorana Milanovića polučila je veliki broj poziva”, kazao je ministar i rekao da ga je nakon finskog kolege dan ranije, danas zvala i ”švedska ministrica Ann Linde koja je izrazila zabrinutost zbog Milanovićevih izjava.

Grlić Radman je naglasio da su Finska i Švedska zemlje partneri s kojima je Hrvatska kompatibilna u vojnom i političkom smislu. “Finska i Švedska imaju bezrezervnu podršku Hrvatske”, rekao je.

O razgovoru s Radmanom na Twitteru se oglasila i Linde.

“Dobar razgovor s hrvatskim kolegom Grlićem Radmanom. Cijenimo bliske odnose Švedske i Hrvatske i čvrstu potporu Hrvatske za NATO-vu politiku otvorenih vrata kao i izbor švedske sigurnosne politike. Zajedno stojimo u odgovoru na agresiju Rusije na Ukrajin”, napisala je.

Good conversation with Croatian colleague @grlicradman. Appreciate the close 🇸🇪-🇭🇷 relations and Croatia's firm support for @NATO's open door policy as well as Sweden's security policy choice. We stand together in responding to Russia's aggression against Ukraine. pic.twitter.com/Xg13tZr2dv