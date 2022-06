“Najbolje što se dogodilo s novom vlašću je što im je istekla prva godina”

Podijeli:







Izvor: Marko Lukunic/PIXSELL

Pavle Kalinić, donedavni pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, komentirao je puknuća vodovodnih i plinskih cijevi u Zagrebu.

U utorak je u Frankopanskoj pukla vodovodna cijev, prilikom sanacije iste pukla je i plinska cijev te je došlo do zapaljenaj plina. Plamen je sukljao 10 metara u zrak, a četvero ljudi je ozlijeđeno, dvojica muškaraca zadobila su teške opekline i zadržana su na liječenju u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, na odjelu za opekline, dok su dvojica puštena kući jer su lakše ozlijeđeni. O sinoćnjem požaru i reakciji gradske vlasti govorio je Pavle Kalinić.

VEZANE VIJESTI FOTO Jutro nakon požara u Frankopanskoj tramvaji i dalje ne voze FOTO Požar u centru Zagreba! Ima ozlijeđenih Puknula cijev i na Jarunu: “Bager krenuo kopati, odjednom šiklja plin”

“Prošlo je godinu dana otkako su došli. Zaključili su da je Ured nepotreban. Prvo su ga pripojili, a onda je profesorica engleskog jezika i književnosti koja predaje razne predmete na Fakultetu političkih znanosti, inače dogradonačelnica rekla da je on bio najlošije ustrojen. Ja mislim da je to greška, bolje je imati loš ustrojen Ured nego nikakav. Ona ne razumije kako nastaje neki ured. Prvo morate imati zakone i ponovit ću po stoti put da svaki veliki grad tipa Osijek, Rijeka, Split i Zagreb to trebaju imati. A vidjeli smo jučer da se ne snalaze. Trebate imati protokol kako se ponašati, oni ljudi koji izlaze na teren. Trebaju imati plan što tu točno prolazi. Imali ste tu konkretno vodu, plin i struju”, kazao je Kalinić.

Na pitanje jesu li vodovodna i plinska cijev bile preblizu u Frankopanskoj, Kalinić kaže da treba vidjeti kako je to u zakonu ustrojeno.

“Svi se čude zašto je cijev pukla. Bez obzira je li cijev nova ili stara, treba uzeti u obzir i da smo mi imali veliki potres u Zagrebu i više potresa u zadnjih par godina. Od obnove ništa, kao što sam tvrdio, tako i na Banovini, ta obnova ne da je spora već praktički ne postoji”, kazao je Kalinić za Večernji.

Dodao je i da ovopuknuće ne mora biti posljedica potresa:

“Ali, sigurno su neke cijevi oštećene ne samo zbog svoje starosti i dotrajalosti, već i zbog potresa, a evo sada imate novu vlast već godinu dana i mogli su i oni neke stvari pomaknuti uz pomoć Vlade, međutim, vidim da stvar ne funkcionira. No ponovit ću, trebaju Ured, a to ne znači da ja sebe vidim na čelu, tu treba doći netko, od 35, 40 godina starosti i to napraviti kako Bog zapovijeda. Vi u zgradama još uvijek imate što i kako raditi ako se dogodi potres, ali to je samo sada na papiru. Mnogi ljudi su rekli kada sam dao otkaz: ‘Nema Bandića nema tebe, mi se povlačimo, mi s tim ne želimo imati ništa'”, dodao je.

Govorio je i o tome kako je mogla završiti situacija u Frankopanskoj:

“Svašta se moglo dogoditi, prvo je krenula voda, pa je došao bager. Mogao je biti loš scenarij, pa već se i dogodio loš scenarij, a to je da imamo četvero ozlijeđenih. Ljudi koji idu na teren trebaju imati nacrt, točno da vide, a i to bi trebalo biti kompjuterski pokriveno da možete sve vidjeti. No, Hrvatska toga nema. Mi smo vidjeli, dok je korona trajala da stvari što se tiče aplikacija ne funkcioniraju jer je kod nas sve na dodavanje… Ne gleda se tko zna nego tko je podoban”, kaže Kalinić.

Rekao je da tim dijelom Zagreba prolazi potok koji je davno zatvoren s ciglom.

“Bila je jedna, to smo proučavali, nesreća početkom osamdesetih kada je tramvaj upao, a ovo gdje se sada dogodilo to je navodno renovirano prije nekoliko godina, samo ne znam jesu li se mijenjale cijevi, ali mislim da se mijenjala određena infrastruktura. Ovdje se evidentno nije pazilo kod otkopavanja, ali da je poslovođa koji je bio tamo imao mogućnost na internetu provjeriti gdje je voda, gdje je struja gdje je plin, onda se to najvjerojatnije ne bi dogodilo, valjda će izvući zaključke, a da stvar ne funkcionira to najbolje pokazuje kada gradonačelnik nije znao što će reći. Za bilo što što se dogodi u Zagrebu kriv je i gradonačelnik, pa zvao se on i Tomislav Tomašević, to je tzv. zapovjedna odgovornost “, kazao je.

“Prije kada sam na čelu Ureda bio ja i ja sam bio odgovoran. Sada su ljudi tamo uškopljeni, više nemate priopćenja Ureda, sve je ukinuto. Ja ne znam zbog čega oni ljudi koji tamo rade su uopće raspoređeni tamo, kad to uopće ne ide, gdje su novi planovi, gdje su vježbe?”, upitao je Kalinić.

“Najbolje što se dogodilo s novom vlašću je što im je istekla prva godina, tako još tri, pa tko živ, tko mrtav”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.