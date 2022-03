“Najbizarnije bi bilo da Tramišak ode jer premijeru nije prijavila prijetnje”

Podijeli:







Izvor: N1

Bivša ministrica zaštite okoliša, Mirela Holy, gostovala je u Novom danu i komentirala najavljenu rekonstrukciju Vlade.

Komentirajući slučaj ministrice Nataše Tramišak, Holy je ponovila riječi premijera Andreja Plenkovića, kazavši da je situacija bizarna.

“Najbizarnija je mogućnost da bi Tramišak mogla otići zbog toga što nije prijavila premijeru da su joj prijetili. To je neobičan razlog zbog kojeg bi jedan ministar mogao otići iz Vlade. Ako ministrica dobro radi svoj posao i nitko nije imao pritužbe na to kako ona radi svoj posao, ja ne vidim zašto bi trebala otići zbog toga što nije razgovarala s premijerom da joj netko prijeti. Postavlja se i pitanje je li doista istina da nije razgovarala s premijerom ili su i to neke igre unutar HDZ-a”, rekla je Holy.

“Premijer ima pravo mijenjati ministre”

Uspoređujući svoju situaciju s onom ministrice Tramišak, Holy je rekla da jedno vrijeme nije ni znala da dobiva prijetnje, jer je službenici u ministarstvu nisu htjeli informirati o tome, da je ne bi uzrujali.

“Kad sam primila anonimne prijetnje, tražila sam da se to prijavi, razgovarala sam s premijerom, a oni nije bio previše impresioniran time. Čak štoviše, rekao mi je da to ide s teritorijem i da njemu svakodnevno prijete. Mislim da je to bio neozbiljan komentar od strane premijera. Ako ministrica Tramišak nije prijavila prijetnje, mislim da je pogriješila. Nije to pitanje hrabrosti, to je pitanje funkcije i smatram da je u bilo kojoj demokratskoj državi nedopustivo da se bilo kojem ministru prijeti i da se to nipošto ne smije smatrati olakim te da se svaka Vlada treba pozabaviti prijetnjama svojim ministrima, pogotovo ako one dolaze od strane određenih interesnih krugova, koji se boje da neće dobiti poslove s državom”, rekla je Holy.

Smatra da Plenković ima pravo smjenjivati svoje ministre jer on, na kraju dana, odgovara za uspjehe Vlade, ali da ipak trebaju postojati određeni razlozi za to.

“Treba se vidjeti radi li svaki ministar temeljem programa rada Vlade. Ako on odrađuje svoj posao u skladu s programom koji je vladajuća koalicija obećala, ne vidim razloga da se mijenjaju ministri. Ako je uhvaćen u aferama, ako postoje sumnje na korupciju ili druge radnje, onda naravno da se treba zahvaliti na suradnji”, rekla je Holy.

“Hrvatska je slučajna država”

Ponovila je i riječi svog bivšeg šefa, Zorana Milanovića, koji je jednom prilikom Hrvatsku nazvao slučajnom državom. “Nažalost jesmo, jer kad bismo bili funkcionirajuća država, onda bi svaka vlada radila na temelju programa. Kod nas se politika radi ad hoc i mislim da je to jedan od temeljnih problema Hrvatske. Primjerice, u visokouređenim skandinavskim državama uopće nije bitno tko je ministar jer postoji posao koji treba odrađivati administracija i to se događa, a kod nas vidimo da sve ovisi o čelniku i o premijeru, što mislim da je nedopustiva situacija i zato mislim da Hrvatska neće biti razvijena država, ako nastavimo ovaj kancelarski sustav”, rekla je Holy.

Dodala je i da je javnost u Hrvatskoj prezasićena aferama pa ljudi više nemaju osjećaj da bi netko zbog neke afere trebao otići, jer se to počelo smatrati normalnim.

“Znamo da je pravosuđe nažalost najveća rak rana hrvatskog društva. Nemamo kulturu pristojnosti u političkom smislu i bez obzira hoće li se pokazati da su dva ministra koji su pod istragom odgovorna, trebali bi dati ostavku”, rekla je Holy.

