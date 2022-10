Nađi o narodnim obveznicama: Izgleda kao čista kupovina glasova pred izbore

Podijeli:







Izvor: N1

Davor Nađi, predsjednik stranke Fokus gostovao je u N1 Newsroomu u kojem je komentirao narodne obveznice.

“Prije svega, zabrinjava me da se izađe s nečim u javnost pa se to povlači. To nije kredibilitet za ministra”, rekao je te dodao da što se tiče narodnih obveznica, one ne moraju biti loše nego mogu biti dobre.

“One mogu biti alat da se oživi tržište kapitala, ali s druge strane, ako dođe do recesije, očekivat će se da od građana dobijemo kredite po nižim kamatama”, rekao je.

Navodi kako to ne mora nužno biti loše, ali je loše kad vidimo na što se taj novac troši, a kako kaže, on se ne troši na reforme.

“Meni to izgleda kao čista kupovina glasova pred izbore”, rekao je.

VEZANA VIJEST Hrvatska izdala nove obveznice u vrijednosti 1,2 milijarde eura

Navodi da su kamate na dug malo veće nego kamate na štednju, no ako narastu jedne, narast će i druge.

Smatra da se sad postavlja pitanje kolika će biti inflacija, a onda će se uz takve obveznice gubiti manje nego kad je novac položen na štednji, no, gubici će svejedno psotojati, kaže.

“Mislim da je Hrvatska u boljoj poziciji, a ulazak u Eurozonu donosi i neke nove mehanizme. Jednog dana kad one dođu opet na naplatu, postavlja se pitanje koja će biti razina kamata, a mislim da ministar Primorac nije dobro promislio o tome. Trebalo se s tim krenuti prije 2,3 godine”, rekao je.

Nađi kaže da ministar Primorac ne želi reći da imamo katastrofalan loš porezni sustav i da bi ga cijelog trebalo baciti u smeće te ga napisati ponovno od nule. “Ako to kaže, znači da nema političku potporu”, rekao je.

“Treba poticati deiverzifikaciju”

“Jako velik postotak ljudi ulaže u nekretnine, a treba poticati diverzifikaciju. Mi već 70% mirovinske štednje diverzificiramo u obveznice, to nije baš nešto što je toliko bezazleno”, kaže te dodaje: “Tko nam može garantitrati da kroz 30, 40 godina država neće ući u neke velike poteškoće”.

Navodi da problem kod djelomično privatne prodaje nije sama prodaja nego kako se to radi.

“Mi moramo napustiti polusocijalističke modele i moramo se početi ponašati kao svaka zapadna civilizacija. Država baš i ne treba proizvoditi začine ili cipele nego se brinuti o infrastrukturi, a Podravka je primjer gdje se točno vidi zašto država drži vlasništvo u takvim kompanijama”, rekao je.

Navodi da imamo apsurdan, paradosksalan sustav, a potrebno je konačno izgraditi institucije koje to mogu podržati, a trenutno su neučinkovite.

“Zbog pandemije, Zapad proizvode s Bliskog Istoka vraća u Europu i mi također možemo provući jako puno investicija, pitanje je samo kako ćemo ih privući”, rekao je te dodao: “Svi žele privući strani novac, samo Hrvatska ne želi”, navodi.

“Već dugo ne dijelim premijerov optimizam. Premalo je prostora da kaže da to ništa nije njegova odgovornost u vezi afere s INA-om. Tu govorimo o milijardam koje su prošle ispod radara. Banke su bile te koje su to sve pokrenule i gdje je to po tko zna pod kojim još pritiscima to sve izašlo u javnost”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.