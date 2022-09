Nacional pisao da je Filipović lagao o komunikaciji sa Škugorom, reagirao USKOK

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Tjednik Nacional je objavio da je ministar gospodarstva Davor Filipović lagao kad je izjavio da glavnog osumnjičenog za pljačku Ine Damira Škugora poznaje tek površno, da nema ni njegov broj telefona i da nikad nisu pričali na mobitel ni razmijenili poruku. Nacional se u svom tekstu pozvao na visoki pravosudni izvor koji o tome ima neposredna saznanja. Sad je reagirao USKOK.

USKOK je sad reagirao na upite novinara i objavio da ni DORH niti USKOK nisu izvor informacija i da “navedeni tekst objavljen u tjedniku Nacional nije rezultat saznanja DORH-a ili USKOK-a”.

“Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) zaprimili su više upita novinara vezano za navode objavljene u tjedniku Nacional koji se poziva na „visoki pravosudni izvor koji o tomu zbog prirode svoga posla može imati neposredna saznanja“. Radi točnog informiranja javnosti ističemo da ni DORH niti USKOK nisu izvor informacija i navedeni tekst objavljen u tjedniku Nacional nije rezultat saznanja DORHa ili USKOKa.

Ponovno navodimo da, iako istraga, sukladno zakonskim odredbama, nije tajna nego nejavna, objavljivanje sadržaja provedenih dokaznih radnji tijekom istrage, kao i svaka objava neprovjerenih, netočnih i neslužbenih informacija, šteti probicima kaznenog postupka zbog čega se neće komentirati razni napisi i spekulacije u vezi daljnjeg tijeka postupka”, priopćili su iz USKOK-a.

Reagirao i Filipović

O napisima Nacionala oglasio se sam Filipović koji tvrdi da su sve optužbe u Nacionalu – laž.

“Nacional je u jednom broju napisao da sam promijenio frizera i da se šišam gdje i premijer, što je notorna laž, a i smiješno je. Nakon toga je bila objava da imam posebnog savjetnika za medije, to se nije dogodilo”, kazao je Filipović. “Slikali su me s leđa kako ulazim u more pa su komentirali moje kupaće gaćice”, rekao je.

Demantirao je napise Nacionala da je bio u telefonskoj komunikaciji s uhićenim Škugorom. “Na pitanje jesam li ikad telefonski razgovarao sa Škugorom rekao sam da nisam, da nikad nisam razmijenio poruku s njim, da nemam njegov broj i da ga poznajem površno”, dodao je.

Što je pisao Nacional?

“Sadržaj dokaznih radnji” koji spominje USKOK snimke su koje su nastale kad je Filipović upao u tajne mjere tijekom razgovora sa Škugorom, a s kojim je komunicirao oko HEP-a, tvrdi Nacional.

Kako navodi tjednik, pozivajući se na visoki pravosudni izvor koji o tome ima neposredna saznanja, Filipović je tajnim mjerama uhvaćen u razgovorima sa Škugorom i da su komunicirali oko HEP-a.

“Filipović laže da nema Škugorov broj. Redovno je komunicirao sa Škugorom i uhvaćen je u mjerama. Redovno i često su komunicirali, najviše u vezi HEP-a jer je Škugor bio favorit vrha HDZ-a za predsjednika Uprave HEP-a”, rekao je Nacionalov pravosudni izvor.

