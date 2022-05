Podijeli:







Izvor: N1

Današnji Nacional objavio je da premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković ima kontinuiranu i intenzivnu komunikaciju s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj-Šipek već dulje vrijeme, te da ga ona redovno posjećuje u Banskim dvorima.

Kako piše Nacional, šefica DORH-a informira premijera o slučajevima koji su povezani s njegovim bliskim suradnicima.

“Posljednji među njima bili su slučajevi vezani uz Paladinu i Banožića”, rekla je u Novom danu novinarka Nacionala Orhidea Gaura.

Plenković nije odgovorio na upite Nacionala vezane uz tajne sastanke s Hrvoj-Šipek.

Plenković na pressici rekao da je zvao Hrvoj-Šipek

“Ne sjećam se da je bilo koji dužnosnik tako jasno i glasno prozivao DORH, a to kažem i Hrvoj Šipek s kojoj sam se čuo danas i rekao joj da je nedopustivo da se takvo nešto radi, to je sramota”, izjavio je premijer i predsjednik HDZ-a prije desetak dana na press konferenciji.

“Čovjek je zvao državnu odvjetnicu, to je protuustavno ponašanje, to je za opoziv, to je za izgon iz političkog života”, rekao je Milanović o Plenkoviću dodavši da to nije prvi put da je Plenković zvao Hrvoj-Šipek.

Milanović je rekao kako ju je Plenković zvao da joj “kaže da ne dira njegovog čovjeka”.

“Kako drugačije da protumačim njegovo ničim iznuđeno priznanje da je zvao, to nije prvi puta”, dodao je.

Milanović također pretpostavlja da je, nakon što ju je nazvao, Plenković shvatio što je napravio te se prepao “da to ne izađe van na neki drugi način i to je brže-bolje podijelio s javnošću”.

Šefica DORH-a: Neću podleći pritisku ni komentirati izjave Milanovića i Plenkovića

“Kao i dosad, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske neće komentirati izjave niti Predsjednika Republike Hrvatske ni predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Odgovornost za izrečene izjave je na osobama koje ih govore i koje bi pritom trebale biti svjesne ustavne definicije i položaja državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela”, reakcija je DORH-a na izjave Plenkovića i Milanovića.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.