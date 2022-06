Podijeli:







Izvor: Sasa Miljevic/PIXSELL/ilustracija

Pred nama je - prema prognozama meteorologa - natrposječno vruće ljeto, a požara je već sad drastično više nego u prvih pet mjeseci prošle godine. Da bi se što bolje pripremili za požarnu sezonu planira se zapošljavanje oko tisuću sezonskih vatrogasaca.

Na Mediteranu je već krenula sezona požara. Hrvatska za sedam dana kreće s protupožarnom sezonom, a broj požara već je sada rekordan – čak 75 posto više nego lani.

“Osamdeset posto već opožarene površine je bilo, preko 50 posto je bio veći broj požara. Sve to skupa je pokazalo koliko se svi skupa moramo pripremiti, ali i učiniti dodatne napore, ne samo u vatrogatstvu, nego svi oni u sustavu koji provode mjere zaštite od požara”, rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.

Unatoč mjerama, na dvije se stvari teško može utjecati – piromane i sušno vrijeme bez oborina. Najviše je požara do sada zabilježeno u Splitsko-dalmatinskoj županiji – čak 882.

“Posla je bilo ali to je bilo kroz treći mjesec najviše, četvrti i peti mjesec bili smo malo mirniji. Početak šestog protječe u redu, nadajmo se da će tako biti i dalje”, kazao je Ivan Kovačević, zapovjednik vatrogasne postrojbe Splitsko-dalmatinske županije.

Nadaju se vatrogasci i dodatnoj pomoći u sezoni buktinja. Ove ih se godine planira zaposliti do tisuću, no pitanje je koliko ih je za male novce spremno riskirati živote.

“U proračunu HVZ-a temeljem proračuna vlade osigurano je 25 milijuna kuna za provođenje protupožarne sezone, od toga je 16 milijuna za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca”, navodi Tucaković.

Čak 464 otići će u Splitsko-dalmatinsku županiju.

“Naravno, to je zbog velikog broja požara i imamo određenih problema. Možda nećemo ispuniti taj broj, ali to je vrlo malo, mjeri se u malim postotcima. U budućnosti ćemo to trebati rješavati na višim razinama, nekakvim propisima. Potreba za radnicima je u svim sektorima, tako i u vatrogastavu”, istaknuo je Kovačević.

Ne ohrabruje ni podatak da je od pet kanadera trenutno spremno poletjeti njih samo tri. Vojska u tome ne vidi problem.

“Svake godine ista situacija. Nemamo mi nekog velikog odskakanja ovog trenutka od prošlih godina. Ne možete imati svih 6 ili svih 5 zrakoplova u jednom trenutku ispravne. Uvijek neki mora ići na remont”, rekao je brigadni general RH Ivan Turkalj.

Prema dugoročnim prognozama meteorologa, pred nama je sušno i pakleno ljeto s iznadprosječnim temperaturama, što je alarm za još jednu požarnu sezonu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.