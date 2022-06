Podijeli:







Portal N1 došao je do snimke na kojoj se vidi kako Domagoj Landeka, bez dopuštenja majke, uzima djecu koju ima s Anom Landeka, koja se nalazi u Sigurnoj kući u Beogradu, nakon čega je pobjegao iz Srbije.

Djecu Ane Landeke, štićenice sigurne kuće u Beogradu, oteo je bivši suprug i izveo ih iz Srbije, ispričala je ona u jutarnjem programu N1. Navodi da je do otmice došlo u nedjelju, dok je bila na poslu, kada je djecu od sedam i pet godina djed vraćao u Sigurnu kuću.

“Moj otac je krenuo da mi dovede djecu, bila su kod bake. Ja sam bila u sigurnoj kući. Dok su bili u vozilu, moj otac se tada vezivao, on se zaletio, udario u auto… Otvorio je auto i izvadio prvo Petru. On dok se snašao da uzme Filipa, on je zgrabio Filipa. Krenuli su da se natežu oko djeteta, moj otac je pustio dijete da ga ne ozlijede“, ispričala je za N1.

Navela je da bivši suprug ima hrvatsko državljanstvo, a djeca srpsko i hrvatsko i da ona čeka dobivanje skrbništva nad njima.

On je s djecom uspio preći granicu i otići u Hrvatsku, nakon čega mu se gubi trag. Djeca prilikom prelaska granice kod sebe nisu imala nijedan putni dokument, tvrdi majka.

Domagoj Landeka je, prema podacima koje ima N1, nešto nakon ponoći prešao srpsku granicu automobilom bez kontrole granične policije. Kako doznajemo, granični policajci su nadređenima rekli da ga nisu primijetili. Vrlo brzo nakon toga su obavijestili kolege u Hrvatskoj, koji su navodno, usprkos upozorenju iz Srbije, pustili Domagoja Landeku da s djecom uđe u Hrvatsku.

Hrvatska policija je na upit N1 odgovorila da nije bilo zakonskih prepreka da otac s dvoje maloljetne djece nad kojima ima starateljstvo prijeđe granicu i nastavi putovanje.

