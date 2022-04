N1 televizija – dokaz da postoji prostor za objektivni televizijski program

Podijeli:







Izvor: N1

Navršava se osam godina kako je N1 televizija počela s emitiranjem programa. I kada su se svi pitali ima li mjesta za još jedan televizijski kanal, posebice onaj koji emitira isključivo vijesti, mi smo pokazali da prostora ima. Zato, širimo naš program, i dalje ćemo tražiti odgovore na sva važna i često ona neugodna pitanja.

Ovo je mala, ali vrijedna tvornica najobjektivnijih i i najbržih vijesti u Hrvatskoj. Ovo je redakcija N1 televizije u kojoj su stasala najutjecajnija reporterska i urednička imena. Ovdje rade ljudi kojima vjerujete i koji svakodnevno od političkih struktura traže odgovore na pitanja važna za život građana.

“Nakon 7 godina došli smo u poziciju kad prije svega zbog svojih gledatelja koji su u velikom broju s nama osjećamo potrebu reći im da bez obzira na krizu, bez obzira na stvari koje su uvijek otvorene, a to je pitanje distribucije… Mi tu želimo vrlo jasno poručiti – bit ćemo uvijek uz svoje gledatelje, naći ćemo put i doći do njih, promijenio se Zakon, postoje nove platforme i N1 će uvijek naći način da dođe do svojih gledatelja”, kaže Tihomir Ladišić, direktor vijesti i programa N1 televizije.

Zato širimo televizijski program i pomičemo granice. Prvi smo televizijski kanal koji je pokrenuo vlastiti podcast, a uređuje ga i vodi Ivana Dragičević, višestruko nagrađivana novinarka.

“Televizija 21. pa i 22. stoljeća predmnijeva dakle i ovaj ekran koji poznajemo i ovaj ekran koji imamo u rukama. Ta sinergija je upravo i najveća kvaliteta i snaga N1 televizije, ne samo sada nego i od njezinih početaka. Stoga smo u tom kontekstu pokrenuli i uz nove televizijske projekte i nove online projekte među kojima i Global Fokus podcast”, navodi Ivana Dragičević, reporterka i urednica N1 televizije.

Pratite nove televizijske projekte i drugačije formate

Sinoć smo ušli u prime-time, najzahtjevniji dio televizijskog programa, od ponedjeljka do četvrtka u terminu od 20 do 22 sata emitirat će se emisija Newsnight. No tu su još neki novi i drugačiji formati.

“Ono čime se možemo pohvaliti je svakako da smo prvi u medijskom prostoru Hrvatske pokrenuli emisiju koja sustavno obrađuje teme klimatske promjene, održivi razvoj, zelena tranzicija i zaštita okoliša. To je dakle emisija Klimatska budućnost koja ide svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu. Rezultat jednogogdišnjeg praćenja ovih tema je i moja nominacija za nacionalnu nagradu za zaštitu okoliša”, ističe Tea Blažević, meteorologinja N1 televizije.

“Od ovoga petka gledatelji u 21 sat mogu pratiti i emisiju o tajnama svemira”, dodaje.

Da je rad N1 televizije prepoznat pokazuju i brojke.

“Bez obzira na sve, i zabavne i dokumentarne i filmske, sportske i glazbene kanale, u ovih sedam godina prema službenim rezultatima smo postali najgledaniji kabelski kanal u Hrvatskoj”, kaže Ladišić.

To pokazuje da prostora za objektivan i kvalitetan televizijski program uvijek ima mjesta.

