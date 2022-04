N1 nikad neće postati samo internetska televizija

Podijeli:







Izvor: N1

Počela su još jednom nagađanja o sudbini N1 televizije. Prate nas godinama, od samog početka emitiranja. "Nema mjesta za još jednu televiziju u Hrvatskoj". "Premala smo zemlja za televizijski news kanal". "Gledatelje ne zanimaju politika i vijesti, žele gledati samo lagane i zabavne programe".

Sedam godina kasnije, N1 je najgledaniji kabelski televizijski kanal u Hrvatskoj. To su službene brojke Udruge za mjerenje televizijske gledanosti temeljene na rezultatima istraživanja AGB Nielsen Hrvatska. U 2021. godini N1 televizija najgledaniji je kanal od onih koji nemaju nacionalnu TV frekvenciju, i svojom su distribucijom, putem telekom operatera, teoretski dostupni tek polovici kućanstava.

Vrijedi još jednom naglasiti: u Hrvatskoj je N1 televizijski news kanal gledaniji od svih drugih zabavnih, sportskih, filmskih i dokumentarnih kanala. I to u 2021. godini, u kojoj je N1 televizija izgubila distribuciju na A1 telekomu, uz HT, jednom od dva najveća telekoma u Hrvatskoj.

Gubitak distribucije na A1 telekomu nije uništio N1 televiziju. I nije joj smanjio utjecaj i gledanost, ako je to bio cilj. Naprotiv, bila je to borba nakon koje u Hrvatskoj više ništa neće biti isto. Bila je to borba nakon koje je promijenjen Zakon o elektroničkim medijima. Zakon kojim se u Hrvatskoj, kao jedinoj zemlji Europske unije, potpuno zabranjivala tzv. vertikalna integracija ili, jednostavnije, mogućnost da kompanije koje proizvode sadržaj, mogu taj sadržaj i distribuirati gledateljima. Umjesto duopola koji je postojao i zaustavljao razvoj televizijskog tržišta, novih tehnologija. I u konačnici, veću dostupnost i povoljnije cijene za gledatelje i korisnike.

N1 televizija stvorila je nove trendove u televizijskom svijetu. Ma koliko joj željeli umanjiti dostupnost i važnost, stvara nove standarde u praćenju uživo svih najvažnijih događaja u Hrvatskoj, regiji i svijetu. Brzinu i informativnost prepoznali su gledatelji i javnost.

Posljednji podaci, iz ožujka, u svim istraživanjima gledanosti pokazuju da gledanost N1 televizije i dalje raste. Prema podacima AGB Nielsena N1 je u top 5 svih televizijskih kanala, uključujući i one sa nacionalnom frekvencijom. Prema mjerenju TV Beata, koji svoje podatke temelji na platformi EON, N1 je četvrta, odmah iza Nove TV, HRT-a 1 i RTL-a, kanala s nacionalnom frekvencijom.

Stoga vjerujemo i nadamo se da će N1 televizija i dalje biti dostupna za sve gledatelje i putem Max TV-a i svih ostalih platformi u Hrvatskoj. Promjenom Zakona stvorene su nove platforme, na kojima će N1 televizija i dalje biti dostupna, a mi ćemo se boriti za svakog svog gledatelje, kao i od prvog dana našeg postojanja. N1 neće postati samo internetska televizija.

I zato, od večeras, N1 televizija širi svoj program jednim od najvećih programskih iskoraka – večernjim dvosatnim programom uživo “Newsnight” od 20 do 22 sata, u prime-time televizijskom terminu.

