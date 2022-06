N1 na mjestu puknuća cijevi: Nema šanse da je plin ušao u vodu za piće

Podijeli:







Izvor: Ivan Hrstić/N1

Naš reporter Ivan Hrstić javio se s Jaruna gdje je danas puknula vodovodna cijev, a kasnije i ona plinska.

Kakva je trenutno situacija?

VEZANE VIJESTI Puknula cijev i na Jarunu: “Bager krenuo kopati, odjednom šiklja plin” FOTO Požar u centru Zagreba! Ima ozlijeđenih Tomašević nakon požara u centru Zagreba: Nedopustivo je da se ovako nešto događa

“Ne bi se reklo da ima neke stvarne opasnosti, no doista jest na neki način za zamisliti se kako je moguće da provedemo jutro nad incidentnom situacijom u Frankopanskoj, a potom popodne na Jarunu vrlo slična priča. U Franskopanskoj su instalacije relativno nove, no nakon potresa očito više nitko ne može reći gdje će se dogoditi incident, na novim ili starim instalacijama. Ovdje na kućama ima dosta tragova od vode koja je šikljala.

Ovdje se taj plin nije zapalio, nije došlo do velike iskre i ne prijeti opasnost da se to dogodi, cijevi su zatvorene i kažu nam da nema šanse da je plin ušao vodu za piće. Neki građani kažu da su osjetili promijenjeni okus vode za piće, no kažu nam da je to nemoguće. Ali da je sasvim jasno moguće i ono što se dogodilo je da je voda ušla u plinske cijevi.

Povremeno i otpuštaju plin u zrak, malpoprije sam osjetio oštar miris plina u zraku kada je unutra bio jedan tehničar i ispitivao kakvo je stanje cijevi. Jasno je da nema stvarne opasnosti, ali očito je neugodna situacija za stanare u susjedstvu”, javlja Hrstić i dodaje kako bi sve trebalo biti sanirano do kraja dana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.