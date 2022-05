Podijeli:







Izvor: Photo by Martijn Baudoin on Unsplash

Da je hrana iz mjeseca u mjesec sve skuplja, više nije stvar dojma kupaca nego i realno stanje.

Kako bi ublažila udar na novčanike građana, Vlada je od 1. travnja smanjila PDV na određene osnovne namirnice. Postojala je bojazan da se to smanjenje neće odraziti na konačnu cijenu proizvoda u trgovinama pa smo odlučili provjeriti kakvo je stanje mjesec dana nakon uvođenja.

U dva trgovačka lanca bili smo dan prije smanjenja PDV-a, 31. ožujka. Tada smo provjerili cijene artikala, a onda smo isto učinili početkom svibnja. Zanimalo nas je je li smanjen PDV doveo do nižih cijena. Naše je istraživanje pokazalo da se to u većini slučajeva nije dogodilo.

Jedan trgovački lanac na pojedinim je proizvodima istaknuo da je došlo do smanjenja PDV-a, dok je drugi samo prekrižio staru, višu cijenu i stavio novu. No, u oba slučaja zapravo se ne radi o uštedi za kupce. Uspoređujući cijene s kraja ožujka i ove nove, zaključili smo da su one ostale iste. Dakle, lanci su očito u međuvremenu povisili cijene pa ih spustili i to nazvali smanjenjem PDV-a.

Među proizvodima na kojima je snižen PDV su, primjerice, ulje, maslac i margarin, ali oni su uglavnom zadržali iste cijene.

U nizu poskupljenja, istaknuli smo nekoliko proizvoda koje građani svakodnevno kupuju. Primjerice, dok je kruh prije mjesec dana stajao 5 kuna, sada je u prosjeku 50 lipa skuplji. Poskupjelo je i mlijeko, od 8 kuna na 8,24 kn. Skuplje su i banane koje su krajem ožujka stajale prosječno 9,39 kn, a sada su 50 lipa skuplje. Najveće poskupljenje zabilježili smo u slučaju glatkog brašna za koje je prije mjesec dana trebalo izdvojiti 7 kuna, dok je sada ta cijena 8,14 kuna.

N1 će i dalje nastaviti pratiti cijene osnovnih namirnica i provjeravati koliko je doista skup život u Hrvatskoj.

