Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnici Marija Selak Raspudić (Most) i Arsen Bauk (SDP) u N1 Studiju uživo sučelili su se na temu prava na pobačaj da uđe u Ustav, a pitali smo ih i kakvi su njihovi stavovi po pitanju navijačkih nereda.

Komentirajući subotnji sukob Torcide i policije Bauk je rekao da je to, prema onome što znamo, najteži incident ove vrste.

“Obzirom na broj ozlijeđenih policajaca, navijača koji su pod obradom represivnih organa i činjenice, čini mi se, da je ovo prvi put da se koristilo vatreno oružje. Što se tiče onoga što se desilo sve je više-manje jasno, što se tiče razloga zašto se baš trebalo desiti, o tome će se vjerojatno još voditi rasprave. Dan, dva tri, nakon događaja ulaziti u analizu zašto se nešto dogodilo može biti interpretirano kao relativizacija i od toga ću se suzdržati vodeći računa da nas u četvrtak čeka još jedna utakmica visokog rizika na Poljudu. Kada završi sezona, onda se može ići u detaljnije analize. Zadaća pravosuđe je kazniti one koji koji su povrijedili zakon, a zadaća politike da analizira postupanje državnih službenika, odnosno tijela, prvenstveno je li opravdana uporaba vatrenog oružja. I drugo, da se vidi je li zakonski okvir takav da treba biti efikasniji, no čini mi se da nema tog zakona koji bi dozvolio zaustavljanje na autocesti ili, s druge strane, mogao utjecati na uprave klubova na režim na stadionima. Mislim da kazne ni sad nisu pretjerano blage, ali dopuštam da ovaj slučaj može potaknuti da se postrože, a kakva će biti politika sudova pri utvrđivanju kazne, vidjet ćemo”, rekao je Bauk.

Selak Raspudić istaknula je da “nasilje kao takvo nikad nema opravdanja”.

PROČITAJTE JOŠ Ginekolozi sa Sv. Duha protiv novog šefa koji treba omogućiti pobačaje Pakt s HDZ-om? Ljevica želi s promjenom referenduma ugraditi u Ustav i pobačaj

“Što se tiče same situacije, treba još pričekati da vidimo rezultate same istrage i da možemo suditi o cijelom događaju. Naravno da se politika uvijek petljala u sport, kao što se i kapital petlja u sport, pogotovo danas – sprotaši su više shvaćeni kao roba koja se dobro prodaje, nego kao osobe koje imaju neka ljudska prava. U tom smislu ne vidim ništa novo. Kao zabrinutost mogu izraziti, zbog raznih pritisaka kojima su izloženi građani Republike Hrvatske i ostatka Europe – epidemija, inflacija, rat u Ukrajini – pogotovo se stvari nastave kretati negativnim trendovima, da bismo u zimskom periodu mogli doživjeti eskalaciju nasilja na više razina. Naravno, nadam se da se to neće dogoditi. Ne postoji zakonski okvir koji će onemogućiti nasilje niti treba uvijek generalizirati, nisu sve navijačke skupine iste. Postoji okvir, pitanje je njegovog provođenja u djelo – procesuiranje. A to je najveća slabost našeg sudstva”, kazala je.

“Ljevica fetišizira pobačaj”

Ljevica je pokrenula incijativu da se pravo na pobačaj stavi u Ustav. Prvo će probati preko Sabora, a najavljuju i mogući referendum.

“Što se tiče ustavne odredbe, ona ne bi spominjala pobačaj i ja ću taj izraz izbjegavati, upotrebljavati ću prekid trudnoće. Ono što bi trebalo vratiti u Ustav je odredba koja je već bila u Ustavu do 1990., bila u prvom draftu i ispala iz javne rasprave, govori se o pravu žene na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Preko 70 posto građana podržava pravo žene da slobodno odlučuje, uz određena ograničenja koja su i u postojećem zakonu, za koja mi nismo predložili ni nitko drugi ne predlaže da se promijene. Oni koji kažu da je to pravo već u Ustavu, ono je u njemu prema temeljem Ustavnog suda. Mi želimo prevenirati da neki drugi sastav Suda ne protumači drugačije, da ne bude situacija kao u Americi sada. O referendumu nismo donijeli odluku. Želimo najprije krenuti u parlamentarnu proceduru nadajući da će Sabor i zastupnici podržati ono što smatra 70 građana. Ako to ne bude moguće, onda je tu referendum”, rekao je Bauk koji vjeruje da bi se mogla skupiti potrebna dvotrećinska većina.

“Ljevica, da ima imalo obraza, prvo bi neko vrijeme prestala govoriti o pobačaju nakon sramotnog i diletantnog prijedloga zakona koji je prošli tjedan uputila u proceduru i koji na sreću nije prošao, koji je bio u suprotnosti sa svim onime za što se i oni nominalno zalažu. Bio je restriktivniji nego ovaj zakon na snazi”, odgovorila mu je Selak Raspudić.

Bauk kaže da je prijedlog bio baš tako loš, da ne bi dobio podršku cijele ljevice i centra pa i nekih stranaka vladajuće većine.

“Htio bih čuti od Selak Raspudić koji je njen stav o trenutnom zakonu, je li zato da bude pravo na prekid do 10. tjedna od začeća, a nakon toga po članku 22. kad su stvoreni uvjeti za to. To je temeljno pitanje”, rekao je Bauk.

Selak Raspudić odgovara de je “dovoljno puta i nedvosmisleno izrekla svoj stav”.

“Pravo pitanje je sasvim drugačije. Ljevica ne želi da se razgovara o njihovom prijedlogu, nego da se razgovora o nečemu što nije predmet u društvu, a to je zabrana pobačaja, što nijedna politička opcija ne traži i da zamuti priču oko drugog skandala – a to su stavovi progresivne ljevice da se osobom, u smislu onoga tko uopće ima ikakva prava, postaje tek rođenjem. Ovaj traktor koji nosim u utrobi – ne znam kako bih se drugačije izrazila – je nitko i ništa i uopće ga ne bismo trebali promatrati kao nekoga koga bismo trebali zaštititi. To je daleko radikalnije od onoga što smo navikli slušati u uobičajenim raspravama o pobačaju. Druga stvar koja se ovdje zanemaruje i nije bila predmet rasprave, a trebala je bit je artikuliranje članka 22. i je li on dovoljno razradio sve scenarije. Ja mislim da nisu i mislim da je trebalo ići u te promjene”, rekla je Selak Raspudić.

SDP-ov zastupnik smatra da su odluka drugostupanjska komisija u slučaju Mirele Čavajde te da HZZO plati prekid trudnoće u Sloveniji jasno pokazali da postojeći zakon pokriva i te slučajeve.

Selak Raspudić je rekla da nije za potpunu zabranu pobačaja

“Ne mislim da je pobačaj, kada mu je prethodio čin slobodne volje, moralno opravdan, no težište moralne odgovornosti ne vidim na državi, nego na pojedincu, na ženi jer je plod u tom trenutku neodvojiv od njezinog tijela. To ne znači da možemo relativizirati početak života i medicinsku znanost. Mogu prihvatiti činjenicu da živimo u nesavršenom društvu gdje smo svi podložni vlastitim slabostima pa čak i cijeli pravni razgovor kad počinje život je samo pokušaj opravdanja, izraz naših slabosti. Tu nikad ne bih sudila ikome kao pojedincu, no doista vjerujem i nadam se da ćemo u dugoročnoj perspektivi pobačaj nadići, da će nam se to kroz nekoliko stoljeća činiti kao jedan barbarski čin koji nam više u društvu nije potreban. Naglašavam važnost nerođenog života, a ono što nudi i forsira ljevica svojom inicijativom je fetišizam pobačaja. Većina građana vjerujem da ne bi zabranila pobačaj, no ne vjerujem da ga fetišizira kao što to ljevica pokušava nametnuti”, rekla je Selak Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.