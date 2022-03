N1 doznaje: Ivica Puljak i Bojan Ivošević u četvrtak daju ostavke

Podijeli:







Izvor: N1

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević u četvrtak će dati ostavke, doznaje N1 od Jurice Galešića iz odnosa s javnošću stranke Centar.

“Ivica Puljak i Bojan Ivošević će obojica sutra na press konferenciji u 10 sati podnijeti ostavke. Do novih izbora, Split će voditi zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić, kao vršitelj dužnosti gradonačelnika Splita. Puljak i Ivošević se neće predomisliti do sutra i to je konačna odluka”, rekao je Galešić.

Ivica Puljak za N1 je kratko poručio da će sve objasniti sutra na pressici.

Kako doznajemo, Ivica Puljak će na pressici u četvrtak predložiti raspuštanje Gradskog vijeća, iako prema zakonu ostavka gradonačelnika ne znači automatski izbore za gradsko vijeće.

DORH prošli tjedan podignuo optužnicu protiv Ivoševića

Podsjetimo, DORH je prošli tjedan podignuo optužnicu protiv Bojana Ivoševića te mu prijeti do 5 godina zatvora zbog prijetnji urednici Slobodne Dalmacije Nikolini Lulić.

Ivošević je početkom veljače putem mobitela zaprijetio urednici Gradske rubrike Slobodne Dalmacije Nikolini Lulić kojoj je nakon verbalne rasprave rekao “da će im se napiti krvi”. Tereti se da je to kazneno djelo počinio 6. veljače oko 19.30 sati u putem mobilnog telefona. Kako bi kod novinara izazvao osjećaj straha i uznemirenosti uputio je prijeteće riječi, nezadovoljan sadržajem članaka objavljenih na portalu i u Slobodnoj Dalmaciji koji su se odnosili na njega i njegov rad na dužnosti dogradonačelnika, kao i u odnosu na članove njegove obitelji, navodi se u optužnici Općinskog državnog odvjetništva.

“Osnovano se sumnja da je novinarka njegove riječi prenijela svojoj kolegici novinarki, a zatim glavnoj urednici tog dnevnog lista, kao i izvršnoj urednici portala, koje su kod njih izazvale osjećaj straha i uznemirenosti”, stoji u optužnici.

