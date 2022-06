Podijeli:







Izvor: Goran Stanzl/PIXSELL

Muškarac leži već tri dana u lijesu ispred Ministarstva gospodarstva i tako prosvjeduje sve dok se ne ukine Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ili barem ne počnu primjenjivati sve odredbe tog Zakona.

Osim što leži u lijesu, vlasnik pogrebnog centra iz Virovitice Lira Mario Kolarević štrajka glađu. Pije samo vodu, a hranu je zamijenio vitaminima. Najavio je da će iz lijesa ustati tek kada se nešto konkretno promijeni, što znači ili ukidanje Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ili sve dok se ne počnu primjenjivati sve odredbe tog Zakona.

Kolarević je odlučio prosvjedovati jer komunalno poduzeće Flora iz Virovitice za obavljanje ukopa traži punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

“Moji svi kolege pogrebnici i ja, kada radimo pogrebu u Osijeku ili Zagrebu, nemamo nikakvih problema, no u Virovitici kad mi se stranka obrati, najveći problem je da ja ne mogu za obitelj ništa odraditi ako pozovem komunalno poduzeće u vlasništvu grada, dobivam odgovor da ne mogu dobiti termin. Već obitelj mora izričito doći kod njih. Smrt nastupa vikendom, praznikom. Ili sad ponedjeljak dan državnosti. Vi ne možete do utorka ništa napraviti. Bilježnici normalno ne rade. Ženi kći premine i nema snage doći u pogrebni ured i zamislite tu osobu da mora doći do javnog bilježnika”, objašnjava Kolarević za RTL Direkt.

Objasnio je nelogičnost Zakona za 24sata.

“U stavku 2. Zakona stoji da poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe pogrebnik je temeljem pisane punomoći naručitelja ovlašten ishoditi svu potrebnu dokumentaciju. Zakonodavac nije postavio uvjet ovjerene punomoći, jer ista ne bi bila u funkciji, imajući u vidu da smrt nastupa u svako doba dana, noći, praznike i blagdane. U takvim uvjetima nije moguće ishoditi ovjeru punomoć”, navodi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.