Musić: U HDZ-u pod Plenkovićevom stegom Tolušić nikada ne bi postao ministar

Politolog i komunikacijski stručnjak Aleksandar Musić u emisiji N1 Newsnight komentirao je ostavku ministra financija Zdravka Marića, kao i uhićenje bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

“Ministar Marić odlazi u trenutku kada je izrazito popularan i poželjan. Izabrao je dobar trenutak za napustiti pozornicu”, rekao je Musić.

Kako navodi, Marić je cijelo vrijeme bio blizak HDZ-u, ali preblizak, poiman kao dečko iz kvarta.

“Iako je lukavo isticao krizne momente s kojima se Vlada suočavala, Hrvatska je za vrijeme koronakrize plesala kao i ostatak svijeta. Novi ministar već je prošao ispod medijskog povećala”, rekao je.

Kaže da je Marić izdržao šest godina u liku heroja, bez da se “prosuo”.

“On je benignim ponašanjem pred kamerama uspio obrisati sve loše stvari”, rekao je.

Komentirao je i uhićenje bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

“Političaru nikad nije odveć inteligentno nešto priznati. Vlada nikad nije apsolutna u pojmovima dobra i zla. Postoji moralna sfera, kao i političko-strategijska. Malo ljudi se sjeća da Tomislav Tolušić nije bio Plenkovićev izbor. Plenković ga brani jer brani svoju vlast, ne zato što mu je on drag. Tolušić je bio neka vrsta ustupka. Danas, kada je HDZ pod Plenkovićevim stegom, Tolušić nikada ne bi bio izabran za ministra. Plenković može braniti ministre do one sekunde u kojoj ima dovoljan broj ruka u Hrvatskom Saboru”, rekao je.

Komentirao je incident u HNB-u, gdje se jedan zaštitar napio i pucao.

“Treblo se reagirati odmah kroz priopćenje za medije i postaviti inicijalni narativ. Kada čekate da to saznaju mediji, onda to izmakne kontroli”, rekao je.

