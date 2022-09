Musić Milanović oglasila se prvi put nakon afere ‘Daj 5‘: Bi li sve ponovila?

Podijeli:







Prva dama Hrvatske Sanja Musić Milanović komentirala je na RTL-u ispraćaj kraljice Elizabete II.

Imala je dobru poziciju, sa suprugom Zoranom Milanovićem stajala je odmah iza francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

“Baš bih rekla suprotno od ovog što je rekao bivši predsjednik Trump. Bilo je vrlo dostojanstveno. To je barem moja impresija, s jednim dubokim poštovanjem prema kraljici koja je ipak vladala 70 godina. Ja to volim usporediti, odem uvijek na svoje područje, s očekivanim trajanjem života koje je u 2019. bilo, ako se ne varam, bilo 73 godine. Globalno govorim. Praktički očekivano trajanje života je bila vladarica, kraljica kojoj smo bili na sahrani. Bilo je iznimno dostojanstveno i jedno duboko poštovanje. To ne samo po broju zemalja koje su došle nego ono što me se možda naročito dojmilo kako se to osjeti kod Britanaca. Naprimjer, izađete na aerodrom i zahvale vam se djelatnici što ste došli na sahranu njihove kraljice. Njima to toliko znači, zaista im znači. Zaista dostojanstveno”, rekla je Musić Milanović.

Afera ‘Daj 5‘

Osvrnula se i na aferu “Daj 5” te odgovrila na pitanje je li joj žao što je poslala mail. “Gledajte, ja sam taj mail poslala zaista u dobroj vjeri. Ja vam na cijelu tu priču gledam, roditelji i nastavnici su tu sa zajedničkim ciljem, a to je odgoj i obrazovanje djece. Uočila sam, po mojem mišljenju, na određene stvari na koje sam htjela ukazati i zapravo imala sam isključivo jedan cilj. Ukazati na nešto što sam primijetila da stručne službe te škole procijene je li tomu tako ili nije. I ako je, tijekom ljetnih mjeseci eventualno nađu način da se poboljša kvaliteta nastave jer to je za svu djecu dobro.”

Upitana je bi li ponovo napravila isto.

“To mi je jako teško u ovom trenutku odgovoriti. Ne znam bih li opet napravila. Ovisi od situacije”, zaključila je za RTL Direkt.

