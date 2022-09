Podijeli:







Izvor: Robert Anic/PIXSELL

U sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova održana je konferencija za novinare povodom smrti jednog pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko te hospitalizacije drugog. Javnosti su se obratili potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina te zapovjednik Antiterorističke jedinice Lučko Mate Bilobrk.

Božinović je na početku izrazio sućut obitelji preminulog pripadnika ATJ-a Lučko.

Što se tiče hospitaliziranog pripadnika, njegovo je stanje ozbiljno, ali stabilno. “U razgovoru s liječnicima smo čuli da se takvo stanje prati, liječnici ulažu sve napore i sve znanje i u ovom trenutku im je teško procijeniti u kojem se smjeru to stanje može razvijati”, rekao je Božinović, dodavši da su njihove misli s njime i njegovom obitelji.

“Preostaje nam nada i vjera u vrhunsku stručnost naših liječnika”, rekao je ministar.

“Što se tiče ministarstva na čijem sam čelu, mogu reći da ćemo kao sustav ustrajati na svim relevantnim činjenicama kako bismo došli do saznanja što se zapravo ovdje dogodilo, kako bismo vidjeli što se radilo. To nam je krucijalno, da vidimo treba li nešto u smislu novih mjera u budućnosti poduzimati, iako prema svemu onome oko čega sam informiran, ovo nije neka nova vježba, neki novi vid obuke, koji se nije provodio i dosad. Dakle, mi u svakom slučaju sve sastavnice, ne samo kroz ATJ Lučko, nego i sve druge sastavnice policije, u suradnji s medicinskom strukom, pokušavamo doći do što je moguće preciznijih informacija. Za to će očito trebati i određena vještačenja, prije svega ona sudsko-medicinskoga karaktera”, rekao je Božinović.

“Ogroman gubitak za policiju”

I Milina je izrazio sućut obitelji te nadu da će se hospitalizirani pripadnik ATJ-a Lučko uspjeti izvući iz ozbiljne zdravstvene situacije.

“Gubitak policijskog službenika je ogroman gubitak za policiju kao sustav, i mi ćemo kao i u svim slučajevima poduzeti sve mjere o skrbi vezano za obitelj i posebno kroz sustav naše zaklade policijske solidarnosti će se poduzimati sve što je potrebno kako bismo omogućili sva materijalna prava koja pripadaju i obitelji i djeci. S dostojanstvom ćemo obilježavati, uz sve naše poginule i nestale hrvatske branitelje i pripadnike ATJ-a Lučko, također ćemo s dostojanstvom obilježavati i stradavanje našeg Tomislava”, rekao je Milina.

I Bilobrk je izrazio sućut. “Za mene je ovo težak trenutak”, rekao je.

Upitani o uzroku smrti, Milina je rekao da zasad nema indicija što se tiče toksikoloških nalaza. “Preliminarne nalaze dosad nemamo nikakav čvrsti dokaz o čemu se tu točno radi i moramo čekati sudsko-medicinska vještačenja. Što se tiče informacija koje smo vidjeli u određenim medijima, nije bilo drugih pripadnika koji su pristupili obuci da bi postali pripadnici ATJ-a Lučko, tako da nije točna informacija da je još pripadnika imalo zdravstvenih problema”, rekao je Milina.

“ATJ Lučko je najelitnija postrojba policije i kao takva pristupa svakodnevnoj obuci i temeljni posao svakog specijalca je obuka i biti spreman. To nisu uobičajeni treninzi koje provode rekreativci po teretanama i borilačkim dvoranama”, rekao je Bilobrk.

O liječničkim nalazima

“Da bi netko postao pripadnikom jedinice u trajnom ili privremenom rješenju, mora imati liječnički pregled A kategorije. To je najrigorozniji liječnički pregled koji se može napraviti i koji se pravi nad pripadnicima MUP-a”, rekao je Bilobrk.

Određeni rezultati mogu biti rezultati određene prehrane, ali nemamo nikakve preliminarne nalaze. Nama je u interesu svima da znamo zašto se to dogodilo i što je dovelo do ove posljedice, rekao je Milina.

Upitani hoće li testirati pripadnike na nedozvoljene supstance, Milina je rekao da neće testirati sve. “To bi bilo i ponižavajuće”, rekao je Milina, dodavši da pripadnici policije idu na redovite liječničke preglede svakih šest mjeseci.

“Ja vas molim da ne idemo u smjeru koji nema nikakve indicije. Nismo ih dobili ni iz bolnice, nego smo dobili da u ovom trenutku uopće nema indicija da bi se išlo u tom smjeru. Ovdje je upravo rečeno, pogotovo za ove postrojbe se provode liječnički pregledi A kategorije i sigurno da ljudi ne bi bili na tim mjestima i u tim postrojbama, da eventualno nisu prošli cjelokupan pregled koji uključuje sve ono što jedan takav pregled treba uključivati. To je jasno”, rekao je Božinović.

Što se dogodilo?

Podsjetimo, pripadnik ATJ-a Lučko umro je u utorak, nakon što se dan prije srušio na kondicijskom treningu u sklopu prvog dana obuke, dok je drugi pripadnik ATJ-a, kojem je također pozlilo, i dalje hospitaliziran, izvijestilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Navedena obuka uobičajeni je postupak i održava se prilikom svakog prijema novih članova. Prije obuke kandidati prolaze A kategoriju liječničkog pregleda koji obuhvaća detaljan tjelesni i psihički pregled za obavljanje najsloženijih poslova policijskih službenika, istaknuo je MUP u priopćenju.

Kao posljednja etapa jučerašnjeg dana predviđen je trening kondicijskog trčanja. Neposredno prije dovršetka treninga, nešto prije 15 sati, jedan pripadnik se požalio na slabost, da bi nedugo nakon toga pozlilo i drugom pripadniku ATJ-a.

MUP navodi da im je prvu medicinsku pomoć pružio medicinski tim ATJ-a Lučko, a potom su prevezeni u Kliničku bolnicu Sveti Duh gdje su hospitalizirani. Iz bolnice je u ranim jutarnjim satima stigla vijest da je jedan pripadnik ATJ-a umro, dok je drugi stabilno.

