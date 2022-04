Podijeli:







Mirando Mrsić, bivši ministar rada i mirovinskog sustava, gostovao je u Novom danu.

“Proces obnove stoji i tu se vidi da Vlada luta i da pokušava PR manevrima pokazati da se ipak nešto radi oko obnove, bilo na Banovini, bilu u Zagrebu. Prošlo je puno vremena, nije se ništa napravilo. Sjećate se poplave u Gunji za vrijeme SDP-a gdje smo mi u godinu dana napravili velike pomake i sanirali stanje.

Ovdje se luta, očito je tu problem s premijerom Plenkovićem jer je on osoba koja donosi odluke, a kada imate puno stvari o kojima morate odlučivati, onda je on usko grlo koje sprječava da se stvari razriješe i onda još imate nesposobnog ministra Horvata i to se sve skupi tako kao što je i nažalost je situacija takva kakva je. Ne vjerujem da će novi ministar išta više pokrenuti, vjerojatno će i to biti samo na razini PR-a”, rekao je.

“Sve može biti legalno, ali pitanje je je li moralno”

Komentirao je i imovinu ministra Paladine, kaže kako je ona impresivna, ali da je bitno da građani dobiju jasne odgovore na pitanja kako je stekao imovinu.

“Tu može sve biti legalno, ali pitanje je što je moralno. Kada dođete na poziciju ministra građani očekuju ne samo da poštujete zakone nego i moralne principe. Puno je otvorenih pitanja i to će biti opterećenje ministru jer će se stalno propitivati kako je došao do imovine i hoće li kao ministar pogodovati da imovina bude još i veća. Isto tako nije moralno da njegova supruga prima minimalac i da ima takvu imovinu u tvrtki u kojoj je on bio vlasnik. To je po znakonu, ali je pitanje je li moralno i kakav je to odnos prema državi koja ti daje posao i trebao bi brinuti da država normalno funkcionira, a tvoja supruga vara državu i ima minimalac”, govori.

Ovrnuo se i na sindikate i njihove najave štrajka:

“Sindikati biraju pravi trenutak kada to mogu napraviti, imaju veliko isustvo, većina čelnika sindikata su dugo na pozicijama i sada je pravo vrijeme ako žele prisiliti Vladu da im poveća plaće. Vlada itekako mora razmisliti kako to riješiti, a ima ministra kojem visi optužba za zapošljavanje prijatelja pa taj ministar baš ne može donositi odluke. Problem ova Vlade i one prijašnje Plenkovićeve je da su minsitri nekompetentni ili imaju neke repove koje moraju objašnjavati.

HDZ očito da je iscrpio mogućnosti nalaska kvalitetnih kadrova za obnašanje tih funkcija pa je zagrebao po dnu pa što dobiju. Drugi problem je što Plenković bira ministre koji su manje kompetentni kako bi njegova veličina bila još veća”.

Rekao je da se sindikati bore za svoje članove i da će povući korake kojima će prisiliti premijera Plenkovića da reagira. Rekao je i kako sindikati uvijek traže više, ali da vjeruje da bi povećanje od 5% bilo prihvatljivo i njima i državi.

