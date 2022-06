Podijeli:







SDP-ov Mirando Mrsić u N1 Studiju uživo komentirao je uvođenje eura i druga aktualna pitanja na domaćoj političkoj sceni.

Kazao je da od trenutka kada smo ušli u EU postalo logično da ćemo uvesti euro, ali da je samo pitanje je li sada pravi trenutak ili ne.

“Proces je otišao jako daleko i povratka tu nema. Vlada treba učiniti sve da prelazak na euro bude što bezbolniji. Krenulo se tim putem i, nažalost, povratka sada nema”, rekao je Mrsić.

Vladine intervencije za ublažavanje učinaka inflacije na život građana smatra nedovoljnima.

“Ono gdje Vlada nije intervenirala jest porast cijena osnovnih proizvoda na tržnici. Imamo puno umirovljenika i sugrađana s niskim plaćama i tu je vlada trebala intervenirati da obuzda to divljanje cijena na bilo koji način”, rekao je Mrsić.

Psihološki šok

“Ima još jedna stvar o kojoj se ne razmišlja – 1. siječnja će biti i određeni psihološki šok za sve nas kada odjednom mirovina koja je bila 3500 kuna postane 500 eura. Vlada niti to nije adresirala na taj način”, upozorio je Mrsić.

Osvrćući se na HDZ-ov rejting, Mrsić je kazao:

“Teška su vremena, Vlada je povukla neke poteze koje građani podržavaju i to je nešto što omogućava da HDZ bude na ovim razinama. Izbori su jako daleko i vidjet ćemo što će biti do tada, ali gledajući poteze premijera Andreja Plenkovića, mislim da nam se spremaju izbori već iduće godine. Ulazimo u euro, vjerojatno ćemo ući u Schengen, bit će vjerojatno dobra turistička sezona. Računam da će HDZ možda raspisati izbore na jesen, te pokušati kapitalizirati to što ima.”

