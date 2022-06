Mrak Taritaš: Odluka suda u SAD-u je korak unazad, sve je to posljedica Trumpa

Podijeli:







Izvor: N1

Odluku Vrhovnog suda u SAD-u o zabrani pobačaja u Newsroomu je komentirala saborska zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš.

“Taj val Amerike u nekim drugim stvarima uvijek dođe do Europe. Sigurna sam da će i ovo, jer desetak država je već spremilo zakone. Bilo je i država koje su slavile. Ovo je ozbiljan korak unazad, a sve je to posljedica Trumpa i vrhovnih sudaca. U Europi već imamo takve procese, sjetimo se samo Poljske. Naježim se kada postanem svjesna toga da Poljaci imaju evidenciju trudnica. Korak do toga je da imaju evidenciju ljudi koji imaju plave oči. U svemu ovome treba biti oprezan i voditi računa o tome da žene imaju pravo na izbor”, rekla je Mrak Taritaš.

Kaže da se nastavljaju razgovori o tome da se pravo žene na izbor uvede u Ustav.

“Svi su svjesni da su šanse male. Ipak, ne vidim problem u tome da stranke pokrenu inicijativu da se u Ustavu osigura pravo žene na izbor”, rekla je Mrak Taritaš.

Nada se da neće biti prepreka u tome.

“Ustavni sud malo osluškuje i javno mnijenje i bilo naših sugrađanki i sugrađana. Niz anketa pokazuje da 70 posto naših sugrađana podržava pravo žene na izbor”, kaže Mrak Taritaš.

Komentirala je i situaciju s inflacijom i cijenama energenata.

“Država treba imati energetsku sigurnost. Često se govori da oporba samo prigovara, ali mi postavljamo prava pitanja u pravom trenutku. Cijelo je vrijeme sušan period. Sljedećih desetak dana neće biti niti kiše. Moramo se naviknuti na nekakve restrikcije, koje nas zasigurno očekuju. O tome se sada mora govoriti.

Kako navodi, ovisni smo o plinu.

“Neke druge zemlje imaju problem da im je industrijska proizvodnja vezana uz plin. Mi na žalost nemamo industrijsku proizvodnju, ali domaćinstva su vezana uz plin. Cijelo se vrijeme čuju umirujući tonovi, ali trebat će tri mjeseca da se napune zalihe plina, a kupuje se po znatno većoj cijeni nego što je bila prije tri godine. Osigurani su novci, a ne vidim da se plin na svjetskom tržištu kupio i da su se skladišta počela punti”, rekla je.

