Dvoboj na N1: Mrak Taritaš i Selak Raspudić složile se samo oko jedne stvari

Izvor: N1

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš i zastupnica Mosta, Marija Selak Raspudić u razgovoru s našom Ivom Puljić Šego sučelile su stavove oko brojnih aktualnih pitanja.

Selak Raspudić objasnila je zašto je optužila ljevicu da ih zanima samo ideologija, umjesto borbe protiv korupcije i razvoja društva.

“Zato što kad se pojavio taj spin u medijskom prostoru, nije bilo konkretnih razgovora ni s nama ni s njima. Prvo što su krenuli isticati je ideološka opredijeljenost u odnosu na našu, s naglaskom na, po mom mišljenju, konstrukcije koje su infantilne i netočne poput toga da desnica građane Hrvatske što se tiče obrazovanja želi držati u mračnom srednjem vijeku, a oni da su progresivni i žele obrazovane građane koji kritički misle. Pokazali su kad se izašlo s idejom gdje je u prvom planu doista borba protiv korupcije, a realno, to je najveći problem koji opterećuje Republiku Hrvatsku, da im to ipak nije prioritet, nego da se u prvi plan stavljaju druge stvari i onemogućava potencijalna suradnja s bilo kim”, rekla je Selak Raspudić.

Mrak Taritaš rekla je da se nije prepoznala u izjavama svoje saborske kolegice. “Ja niti sam se prepoznala niti sam imala potrebe reagirati jer je jasan moj stav, jasno je što radim zakonodavnoj vlasti i što sam radila u izvršnoj. To je jedna od priča koja se pojavljuje i mene to uopće ne čudi. Prije tri, četiri godine bila je priča o velikoj koaliciji HDZ-a i SDP-a, na kraju od toga HDZ nije imao štete, a SDP jest. U ovim pričama je isto, Most neće imati štetu, ljevica hoće. Priča je zgodna, puni medijski prostor”, rekla je Mrak Taritaš.

Selak Raspudić joj je odgovorila. “Riječ je o retorici koja radi na bildanju vlastitog rejtinga jer GLAS stoji tako da nema perspektivu da samostalno uđe u bilo koju kombinaciju i jedina je šansa da se Most gura prema HDZ-u, a tije ojačava nekakva ujedinjena ljevica. Podsjetit ću, kad smo bili za raspuštanje Vlade i za nove izbore, GLAS nije bio za tu kombinaciju”, rekla je Selak Raspudić.

“Prvi mi je glas da GLAS za to nije bio. Očito i kolegica zna bolje nego ja. Ako netko zna bildati rejting i u javnom prostoru različitim doskočicama dobiti medijski prostor, onda je to sigurno Most i kolege iz Mosta”, odgovorila joj je Mrak Taritaš.

O “osobama koje menstruiraju”

Naša Iva Puljić Šego upitala je zastupnicu Mosta zašto ju je uzrujala formulacija “osobe koje menstruiraju”, koja je navedena u programu za mlade zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

“Odnos između roda i spola je ozbiljna tema i kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, a ne rodova, smatram da nema ništa sramotno u bivanju ženom, štoviše, smatram da brojna ženska prava proizlaze iz našega spola. Ovakav tip relativizacije naše biologije ne doprinosi nekom više uključujućem društvu, nego može dovesti do regresije i negacije ženskih prava. Drugo što je zabrinjavajuće je činjenica da bi nečija seksualna orijentacija bila predmet propitivanja ili javne rasprave i kvalifikacije za ulaženje u bilo koje odbore i dobivanje bilo kojih pozicija”, rekla je Selak Raspudić.

“Gledajući trenutnu situaciju u Zagrebu, meni se čini da bi oni rado da mi više pričamo o ofarbanim klupama i osobama koje menstruiraju, nego da se razgovara o problemima s Gradskom plinarom, o propasti projekta Srebrnjak i brojnim drugim problemima, za što ne postoji nikakvo rješenje za probleme”, rekla je Selak Raspudić.

Mrak Taritaš: Nisam zadovoljna kako se radi u Zagrebu

Mrak Taritaš je rekla da njoj ne smeta formulacija “osoba koje menstruiraju”, ali se bi se u neki drugim stvarima trebali činiti iskoraci. “Moram se složiti s Mostom, mene smeta što u javnom prostoru mi raspravljamo o tome, prošlo je godinu dana o tome, prošlo je godinu dana otkako imamo novu upravu Gradom Zagrebom i to nije dobro, nisam zadovoljna kako se to radi i nisam zadovoljna kako se neke stvari nisu riješile, nisam zadovoljna što nisu do kraja odlučili riješiti neke stvari, nisam zadovoljna što nemaju pročelnike, nisam zadovoljna što idu na pola puta pa stanu. Ja nemam problem s tom formulacijom, voljela bih da građanski odgoj bude u svim školama, ali ono što morate znati, zašto se i lokalni izbori zovu komunalnim izborima, odnosno, kad netko upravlja Gradom Zagrebom, očekuje se da krene rješavati komunalne probleme naših građana. U Gradu Zagrebu ja ne vidim nijedan iskorak u načinu upravljanja gradom. Bila sam dosad obzirna, nježna, ali mislim da se trebaju ozbiljno primiti posla”, rekla je Mrak Taritaš.

“Jasna je stvar kako stvari funkcioniraju u političkom svijetu – kad nemate rješenja za konkretne stvari, stvarate ideološke podjele i bacate dimne signale. Ako želimo ići prema naprijed, morat ćemo koristiti argumente, a ići ćemo naprijed kad budemo razgovarali argumentima, a ne ideološkim dimnim bombama”, rekla je Selak Raspudić.

