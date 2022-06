Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Ivana Hrstića.

U Madridu se održava summit NATO-a, na kojemu će sudjelovati i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Kad sam predsjednika Milanovića prije nekoliko tjedana pitao je li mu uskakanje Erdogana u cijelu ovu priču olakšalo ili otežalo njegovu inicijativu u vezi Finske i Švedske i izbornog zakona, Milanović mi je odgovorio da on nije analitičar. Zvučalo je to, nažalost, kao da predsjednik ima vrlo klimav plan A, a da plan B i C nema.

U međuvremenu je poprilično spustio tenzije, stao na loptu, razgovarao s Fincima i Šveđanima i naznačio da ne namjerava praviti stvarne probleme. Sad je kasno, šansa je propuštena. Što u ovom trenutku predstoji? Možemo očekivati da Milanović neće prešutjeti i da će, pruži li mu se prilika, izreći ono što misli. Vjerojatno mu je žao što nije bio agilniji, vjerojatno će optužiti premijera Andreja Plenkovića i reći – vidite kako je Erdogan dobio ono što je tražio, jer činjenica jest da nije popustio, nego da je dobio ono što je tražio i da su Švedska i Finska popustile i prihvatile njegov zahtjev za surađivanjem u progonu navodnih terorista kurdskih snaga.

Hrvatska nije imala hrabrosti slično tražiti i to je vjerojatno ono što će Milanović reći, a što će reći za svjetsku javnost urbi et orbi, morat ćemo se strpjeti. A ono što je sigurno je da neće upotrijebiti bilješke koje su mu pripremili ministar Gordan Grlić Radman i premijer Plenković.

Možete li uopće zamisliti da predsjednik Milanović u Madridu pročita bilješke koje mu je pripremio ministar Radman? Rekao bih da je to doista nezamislivo, da se takvo nešto sigurno neće dogoditi, a koliko će daleko Milanović ići, hože li izazvati skandal i zgražanje prisutnih ili stati na loptu i diplomatski nastupiti, jer i to može kad hoće, vidjet ćemo.

Tužna je činjenica da u Madrid odlazi samo on, a ne cijela hrvatska delegacija s ujedinjenim stavom o vanjskoj politici.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.