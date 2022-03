Možemo! u problemima i u Zagrebu i u Puli

Podijeli:







Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić bila je gošća Newsrooma.

Na početku se osvrnula na sudbinu ministrice Nataše Tramišak, odnosno misli li da će ona ostati na toj poziciji.

“To se vidjelo iz jučerašnje izjave premijera. Ako pratite sve afere svih ministara, svaki put premijer staje iza svojih ministara i brani ih. Osim u slučaju ministrice Tramišak gdje je rekao da je situacija vrlo čudna i bizarna. Samim time nije stao iz nje na način na koji je stao iza drugih ministara”, rekla je Benčić.

Komentirala je i razočaranje Mosta što nisu uspjeli skupiti potpise za opoziv ministara jer nije bilo dovoljno potpisa oporbenjaka.

“Tri tjedna prije Mostove inicijative cijela oporba od centra lijevo je podnijela zahtjev za raspuštanje Sabora i raspisivanje novih izbora. Mi smo rekli ovo je gotovo, nema popravaka. Za nas rekonstrukcija Vlade nije opcija, nego tražimo da se mandat vrati građanima. Svaki novi ministar koji dođe je opterećen aferama, evo konkretno Paladina je opterećen od prvog dana jer je u eklantatnom primjeru sukobu interesa. Plenković više nema opcija pomoću koje bi sastavio vladu koju mu neće DORH, USKOK ili Ured europskog javnog tužitelja neće smijeniti”, pojašnjava Benčić.

Suradnja SDP-a i Možemo! u Zagrebu

Govoreći o problemima između Možemo! i SDP-a u Zagrebu, kaže da razumiju poziciju koalicijskog partnera da ima teme na kojima se pozicionira.

“I to je u redu, to je dio stranačkog života. Ali isto tako, razumljivo je da imamo različita stajališta. Normalno je da se različito misli pa se onda sjedne i to razriješi”, kaže.

Rekla je i da VIktor Gotovac može otvarati pitanje funkcioniranja koalicije i da to i čini na koalicijskim sastancima koji su često.

“Pošto ja ne sudjelujem na koalicijskim sastancima, ja ne mogu znati zašto gospodin Gotovac to radi. Potpuno je normalno da neke teme otvara SDP. Uvijek će biti dinamike u koalicijskim odnosima”, govori.

Raspad koalicije u Puli

U Puli se, objašnjava Benčić pak dogodila druga stvar.

“Tamo se radi o jednom bitnom sadržajnom neslaganju za koje smo mi dali prijedlog kako da se razriješi. Radi se o situaciji prostornog uređenja i gradnje na području Lungomarea, gdje imate šumu i obalu odnosno plažu koja je jedna od značajnih plaža za same građane Pule koju koriste i njima je to bitan javni resurs i prostor. Pitanje zaštite javnih resursa, obale i pomorskog dobra je naša identifikacijska politika. Ne samo naša, to je identifikacijska politika ljevice danas – kako se odnosimo prema javnim resursima…”, kazala je.

“Znamo kako to završi, oko pristupa plažama za građane, itd. Mi smo dali prijedlog da to razriješe građani i da se to pitanje, jer je bitno pitanje i za Pulu i za njene građane riješi na referendumu. Ja vjerujem da će to podržati i SDP i svakako gradonačelnik Zoričić. Na kraju krajeva on je i na tom tipu sudjelovanja građana gradio svoju kampanju i mi mislimo da je to najbolje rješenje”, objasnila je Benčić.

