N1

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u srijedu je u Varaždinu komentirao optužnice koje Srbija diže protiv hrvatskih ratnih zapovjednika, naglasivši da Srbija na to nema pravo.

Milanović je istaknuo da su optužnice još jedan razlog za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost da bi se ‘uskladio stav kako ćemo reagirati’.

„Mi imamo instrumente da reagiramo. Beograd, predsjednik (Aleksandar) Vučić i njegovi suradnici su odlučili da je sada zgodan trenutak podići optužnice protiv četiriju hrvatskih ratnih zapovjednika, od kojih ja dvojicu osobno poznajem i mogu praktički garantirati, mogu dati ruku za njih da, recimo, nisu nacionalisti, da nisu odgovorni za ništa”, rekao je Milanović.

Naglasio je da uopće ne želi ulaziti u tu vrstu rasprave jer ‘Srbija nema pravo podizati takve optužnice’.

„Hrvatska će sutra optužiti njihovog aktualnog predsjednika, ako bude loše volje, zato što je divljao na teritoriju Hrvatske ’95. godine, a ne na Petrovačkoj cesti, kao u pjesmi Branka Ćopića, na kojoj su se navodno dogodila ta djela u kojima su navodno poginula neka djeca”, kazao je hrvatski predsjednik.

Dodao je da mu je žao zbog toga, ali da za to neće odgovarati hrvatski zapovjednici iz Domovinskog rata.

„Ja nikad ne idem na tu bijednu patetiku da spominjem hrvatsku djecu kao žrtve u ratu. Postoje djeca, ljudi, građani, postoje hrvatska djeca, ali ako čuješ nekoga da govori ‘srpska djeca’ u političkom diskursu, znaj da je to varalica i to opasna varalica”, poručio je Milanović.

Izrazio je nezadovoljstvo reakcijom vlade RH te upitao ‘što će Hrvatska poduzeti da zaštiti svoje zapovjednike’. Milanović je rekao i da se sad prijeti da će se podići optužnica protiv generala Pavla Miljavca i admirala Davora Domazeta Loše.

„Hoćemo li se opet ne slagati, ‘nama to nije po volji, čujte, glečte to ni v redu, ne’? To se tako ne radi, država tako ne reagira. Država koja tako ne reagira nije ozbiljna država”, kazao je predsjednik.

Rekao je i da je dizanje optužnica namjerno tempirano za ovaj trenutak, da se skrene pozornost s određenih problema koje vlast u Beogradu trenutno ima.

„Poanta je u tome da Srbija sebi uzima za pravo da sudi za sve događaje koji su se dogodili bilo gdje na prostoru bivše Jugoslavije i bilo kad. Hrvatska to ne radi, mada je u puno jačoj političkoj i općenito jačoj poziciji od Srbije, zato što pokušavamo igrati fer”, naglasio je Milanović.

Rekao je i da se svakih nekoliko mjeseci pojavi tema koja jest za Vijeće za nacionalnu sigurnost i puno je važnija od rata u Ukrajini, gdje nismo mogli ništa, a da ovdje možemo i moramo reagirati i zaštitit naše ratne zapovjednike.

„To je napad na hrvatsku državu, a onda i na njih. Njihovi interesi su uvijek pojedinačni interesi, oni se žele toga riješiti jer im opterećuje život”, kazao je.

Dodao je da država mora sama odlučiti kako zaštititi njih, a držati se nekih svojih principa.

„Ovo se dogodilo u Bosni i Hercegovini, a da ne krenem nabrajati što se sve dogodilo kraj Zagreba, u čemu je sudjelovao Vučić osobno i u čemu ima elemenata kaznene odgovornosti koja ne zastarijeva. Zašto nas provociraš, čovječe?”, upitao je Milanović.

Predsjednik je istaknuo i da Hrvatskoj ovakva situacija ne odgovara u pogledu odnosa s Republikom Srpskom te kazao da su Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini upućeni jedni na druge.

„Ovo je štetno višestruko, ovo kvari relativno korektne odnose Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini, ovo definitivno gazi, uništava, prostituira odnose Hrvatske i Srbije, Zagreba i Beograda koji su ionako loši”, kazao je Milanović.

Inače, hrvatski je predsjednik u Varaždin stigao na ovogodišnji Špancirfest. Nakon obilaska svih glavnih ulica središta grada, prošao je i Uskom ulicom, odnosno Kreativnicom, a zaustavio se u Vinskom gradu gdje se družio s nekadašnjim prvim potpredsjednikom njegove vlade Radimirom Čačićem koji je bio u društvu saborske zastupnice Natalije Martinčević.

Domaćini obilaska bio je gradonačelnik Neven Bosilj sa zamjenikom Miroslavom Markovićem i predsjednicom Gradskog Vijeća Zdravkom Grđan.

