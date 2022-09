Može li Vlada uopće smijeniti upravu Ine?

Podijeli:







Nataša Božić/N1

Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je u Novom danu i komentirao pljačku Ine.

Novotny je rekao da su banke zapravo signalizirale da postoji sumnja na pranje novca jer su one u smislu korporativnog upravljanja najorganiziranije u Hrvatskoj, dok u Ini postoji manjak korporativnih pravila.

“Danas govorimo o tome da je zbog špekulativnih ugovora Ina kao dioničarsko društvo oštećena za 800 milijuna najmanje, ako ne i milijardu, to ćemo vidjeti kad se utvrde činjenice na sudu, ali to je posljedica manjka pravila odlučivanja unutar Ine. Očito da postoji nered u korporativnom upravljanju, da ne postoji sustav koji bi srpečavao takve malverzacije”, rekao je Novotny.

Uvjeren je da postoji serija spornih ugovora, po kojima se plin prodavao po povlaštenoj cijeni.

“Samo je pitanje tko ih je potpisivao, gospodin Škugor ili netko drugi, i na koji način se odvijaju te transakcije, kako se sklapaju ti ugovori. U normalnim korporacijama to bi zahtijevalo nekoliko potpisa. Ovdje da nije došlo do rasta cijena plina, to se ne bi ni dogodilo, ne bi bilo motiva da se te transakcije odvijaju kako su se odvijale, da Ina kupuje plin po visokim cijenama, a onda prodaje po povlaštenim cijenama domaćim kupcima”, rekao je Novotny, dodavši da je to potpuna glupost.

Političkim je pitanjem ocijenio to je li Vlada kao veliki dioničar utjecala na cjenovnu politiku isporuke plina malim distributerima po fiksnim cijenama, posebno ako se zna da cijene plina već godinu dana rastu. “To je kao kad bismo sada pronašli trgovca koji prodaje šećer po dvije kune. To nije moguće, da postoje povlašteni kupci na tržištu, ako postoje, to znači da razliku između tržišne cijene i povlaštene cijene netko mora platiti, a to plaćaju dioničari, uključujući Republiku Hrvatsku i nas, građane”, rekao je Novotny.

Upitan hoće li i u kojem bi roku moglo doći do pitanja odgovornosti, odnosno smjene članova uprave Ine, Novotny je rekao da Ina ima kompliciranu korporativnu strukturu upravljanja, a dodao je i da MOL nije većinski dioničar. Postoje, rekao je, dva velika dioničara i jedan mali, koji čini braniteljski fond te da skupština društva imenuje nadzorni odbor, a nadzorni odbor potom imenuje članove uprave.

“Dioničarsko društvo Ina kotira na Zagrebačkoj burzi, znamo tko su dioničari. MOL nije prešao 50 posto, nema većinsko vlasništvo, niti može imati, ako mu braniteljski fond ne proda svoje dionice i nešto malih dioničara. Udio Vlade je 48 ili 49 posto. Imamo problem s ugovorom koji je Sanader potpisao, gdje je dao pravo upravljanja MOL-u. Hrvatska vlada ne može smijeniti upravu, a hoće li mađarska strana to prihvatiti, to ćemo tek vidjeti”, rekao je Novotny.

Dodao je da je Vladin formalni zahtjev da se smijeni uprava zapravo politički apel te da postoji pravni put kako se to treba napraviti.

“Preko skupštine društva, može se tražiti izvanredna sjednica skupštine i tamo tražiti smjenu NO-a i uprave. To je pitanje glasova, to je zbrajanje glasova, tko ima više i tko može pokrenuti. Postoje dva dioničara koja imaju manjinska prava, ali postoji i poseban ugovor koji regulira upravljačka prava, bez obzira na vlasnička prava, taj ugovor je dao pravo odlučivanja mađarskoj strani. Po svemu sudeći, dvije su se strane prešutno dogovorile da podijele sfere utjecaja, pa je indikativno što se MOL nije oglašavao, ali to je reputacijski problem i za MOL i naravno da svaka takva situacija nanosi štetu u ukupnoj grupi”, rekao je Novotny.

Veliko je pitanje i tko bi vodio razgovore oko smjene uprave. “Vlada bi svakako trebala nominirati grupu eksperata koji bi vodili razgovore. Mađarska strana je imala konzultantsku firmu McKinsey koja je zastupala njihove interese. Na našoj strani je bio Damir Polančec sam, koji nije imao podršku niti konzultantske tvrtke niti pravnih firmi niti je bio dobro kapacitiran za to. Mađarska strana je bila izvrsno pripremljena i mogla je stvoriti prijedloge ugovora dobrih za njihovu stranu”, rekao je Novotny.

Komentirajući Vladine najave o otkupu Ine od MOL-a, Novotny je rekao da se pošlo od premise da je mađarska strana spremna jeftino prodati svoj udjel, a da je to bilo besmisleno.

“Danas se može špekulirati da kapital Ine vrijedi negdje između 3 i 5 milijardi eura, Hrvatska vlada je htjela otkupiti za nekoliko stotina milijuna. To mađarski vlasnici nisu htjeli prihvatiti, a u dioničarskoj strukturi je čitav niz privatnih dioničara, koji ne bi dozvolili da se prodaje dio imovine MOL grupe ispod tržišne cijene. Pitanje je kako će i MOL reagirati kad dođe sebi, jer je oštećena i njegova imovina”, rekao je Novotny.

Istaknuo je da se ne radi o pljački stoljeća, nego da je to “zapravo manipulacija situacijom da postoji dualitet cijena”.

“Može se postaviti to pitanje, ja da sam mađarski dioničar bih pitao – a zašto smo mi prodavali po povlaštenim cijenama na teret profita i dobiti Ine. To je nemoguća situacija i tu možemo zapravo možda špekulirati da je došlo do podjele lena, i Mađari su rekli ovo je vaš leno, a ovo naš, jer se stalno govori o hrvatskim članovima i mađarskim članovima uprave”, rekao je Novotny.

“Ako su odluke donošene jednoglasno, tu su očito podijeljene zone interesa. Ja bih napravio usporedbu s austrijskim OMW-om, koji je u 50 postotnom vlasništvu austrijske države, ali austrijski zakon o upravljaju porfteljom tvrtki u državnom vlasništvu kaže da političari ne smiju biti članovi nadzornog odbora i nema utjecaja niti na cijene niti na strategiju poslovnog upravljanja”, rekao je ekonomski analitičar.

