Može li inspekcija vratiti četvorku Milanovićevom sinu?

Izvor: N1

Tomislav Paljak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, komentirao je problematiku zaključivanja ocjena koja se našla pod pozornosti javnosti nakon što se doznalo da se Sanja Musić Milanović, supruga predsjednika RH, pismeno žalila gimnaziji koju pohađa njezin sin nakon čega mu je podignuta ocjena iz matematike na odličan.

“Mama Milanović kao i svaki roditelj ima pravo biti mama. Ima pravo u tom komunikacijskom procesu koji se odvija svakodnevno u školi, neovisno je li kraj školske godine ili nije, stvarno su ti kanali isprepleteni, roditelj ima pravo pitati i u pismeno i usmeno, sudjelovati u radnim tijelima škole i tražiti individualne razgovore s djelatnicima”, kazao je Paljak pa dodao:

“Ono što se eventualno u takvim prepiskama i odnosima može smatrati pritiskom ili se ne smatra, to je nešto na što mora odgovoriti predmetni profesor kao profesionalac. Je li on taj koji je nešto protumačio pritiskom pa je onda iz nekih svojih oportunističkim razloga podlegao, i to je moguće. Imate i profesore kojima to ne pada na pamet, koji stoje iza svoje ocjene i koji su jedini odgovorni za svoju ocjenu. To im pravo ne može nitko osporiti. Najveći je broj takvih slučajeva.”

Državni tajnik je rekao da nema podataka koliko je ukupno u hrvatskim školama bilo sličnih izjava nakon završetka školske godine.

“Mogli bismo vidjeti to, nemam te podatke sada, ali činjenica je da je e-dnevniku zabilježeno sve u sekundi kada se događa. Mislim da postoje i podaci koliko je izvida bilo prema školama gdje je bilo potrebno vidjeti je li bilo nešto nezakonito ili izvan pravilnika”, rekao je Paljak.

Nije mogao procijeniti koliko će trajati inspekcijski nadzor u školi Milanovićevog sina.

“Čak i ako se dogodio propust, ako se ne radi o nekakvom ponavljanju takvih slučajeva, ako se utvrdi da je to bilo sada, postoje mjere koje inspektor nalaže školi, ili da je isprave ili daje dodatne pedagoške inspekcije da se vidi na koji način se tu radi kako se ne bi stvari ponavljale”, rekao je Paljak.

Na pitanje može li se vratiti ocjena ako inspekcijski nadzor pokaže da je bilo propusta, kazao je:

“U teoriji može iako su tu zakonski normativni malo nejasni.”

