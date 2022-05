Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković bila je gošća Newsrooma i osvrnula se na reakciju ministra obrane Marija Banožića na današnju odluku Povjerenstvao da je povrijedio Zakon o sprječavanju sukobu interesa zbog čega mora platiti kaznu u iznosu od 7000 kuna. “Povjerenstvo je nedvojbeno utvrdilo da postoje dvije odluke, jedna je da postoji stan da bi ga koristili dužnosnici, i odluka da će jedan stan pripasti ministru Banožiću, odluke je on sam potpisao. Odlukama nije prethodila odluka nikakvog povjerenstva koje bi odlučivalo koji stan bi išao kome”, rekla je Novaković ranije danas u pojašnjenju ove odluke.

Banožić je najavio da će sudski preispitati ovu odluku Povjerenstva. Kazao je i da je slične odluke Povjerenstva Upravni sud već preispitivao.

Novaković odgovara da mora priznati da se ne sjeća odluke koja se odnosila na zlouporabu, a koja bi bila poništena.

VEZANE VIJESTI Oglasio se i Banožić nakon odluke Povjerenstva: “Zatražit ću sudsku zaštitu” Povjerenstvo odlučilo: Banožić zlorabio ovlasti, predlažu novčanu kaznu

“On je vjerojatno mislio na one odluke koje su se odnosila na načela koja više ionako nisu aktualna. Ovo je situacija u kojoj je on sam sebi nešto dodjeljivao. Mi smo imali i takve predmete, dakle vezane uz načela, kad je neka druga povezana osoba bila i bila je neka druga odredba članka zakona koja je bila upitna. Međutim, u ovom slučaju radi se o članku koji egzistira u zakonu, radi se o postupku koji je Povjerenstvo provelo. Naravno, svaki dužnosnik pa tako i on se može žaliti, neka iskoristi to svoje pravo. Međutim, Povjerenstvo je jednoglasno zaključilo ono što je zaključilo danas”, objašnjava predsjednica Povjerenstva.

Novaković kaže da se nikad pred sudom nije postavljalo pitanje može li Povjerenstvo voditi takve postupke.

“Nova sudska praksa je fluidna, svašta se može dogoditi, ali u ovom trenutku mi se ne čini da je takav predmet bio. Možda sud može reći da smo mi to pogrešno zaključili, naravno, ali mislim da ovo na što se pozivao dužnosnik su neki drugi predmeti”, ističe.

Na upit voditeljice može li ministar nakon ovakve odluke Povjerenstva ostati u spornom stanu, odgovara:

“Nije na povjerenstvu da mi nešto mislimo o tome. Mi smo jedno ozbiljno tijelo i mi kad radimo svoj posao – radimo ga ozbiljno. Način na koji smo donijeli ovu današnju odluku – donijeli smo na temelju dokumentacije koju smo imali. Može li on ili ne može ostati u stanu, to uopće nije na nama, niti bi trebali imati mišljenje. Kako to neki drugi ljudi procjenjuju, to je na njima”.

Osvrnula se i na to bi li bila pljuska Povjerenstvu da ministar nakon odluke ostane u tom stanu.

“Budimo realni, ovakve odluke mi donosimo konstantno. Samo možda nisu na najvišem nivou. Ne mislim da bi to bila pljuska niti mislim da bi dužnosnici zbog naših odluka niti jesu niti bi trebali odlaziti. Mi mogućnost da predložimo tako nešto nemamo. Sporan je način na koji je donesena odluka o dodjeli stana i u konačnici taj stan. Nije sporno da on ima pravo na stan, naravno da ima pravo na stan. Veliki broj dužnosnika ima stanove”, rekla je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.