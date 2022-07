Može li Aleksandar Vučić postati persona non grata u Hrvatskoj?

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Srbijanski ministar Aleksandar Vulin ne smije u Hrvatsku, a ni Vojislav Šešelj. Obojica su od ranije proglašeni personama non grata, a može li ista sudbina zadesiti i srbijanskog predsjednika Vučića?

Pokuša li persona non grata ući u Hrvatsku, spriječit će je granična policija, donosi Dnevnik Nove TV.

“Ukoliko je na snazi za bilo kojeg pojedinca institut nepoželjne osobe, odnosno persona non grata svi naši granični prijelazi imaju o tome i elektronsku zabilježbu i reagiraju na način da se takvim osobama ne dopušta ulazak u Republiku Hrvatsku“, pojašnjava ministar Davor Božinović.

Ima li elemenata da i Aleksandar Vučić dobije status nepoželjnog? Stručnjak za međunarodno pravo i profesor Ljubo Runjić objašnjava: “Definitivno ima elemenata za tu zabranu. Dovoljno se sjetiti njegove uloge tijekom ’90-ih godina, ali i izjava koje daje kao predsjednik Srbije posljednjih godina. Iz tih izjava možemo iščitati određene prijetnje po nacionalnu sigurnost RH.”

Hrvatska kao suverena država ima pravo i njemu zabraniti ulazak u državu i to bez obrazloženja. Dovelo bi to, kaže, do eskalacije među dvjema državama. U taj scenarij ne vjeruje Miro Kovač. “To je radikalna mjera koja se u teoriji može donijeti, ali u praksi se to neće dogoditi zbog specifičnih unutarnjih i vanjskih odnosa”, pojašnjava bivši ministar vanjskih poslova.

“Došlo bi do pogoršanja odnosa, a ja ne vidim da se to želi dopustiti tako da moja procjena je da se to neće dogoditi”, dodaje Kovač

