Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot komentirao je za Novi dan strašnu željezničku nesreću, koja se u petak navečer dogodila kod Novske u mjestu Raić, kao i Vladin paket mjera za pomoć građanima.

“Šokirala me vijest o nesreći. Htio bih obiteljima poginulih izraziti sućut te se nadam da unesrećeni ljudi neće imati problema te da će se uspješno izliječiti. Ovdje vidim dva problema. Prvi je infrastrukturalni jer se danas ovakve stvari ne bi trebale događati, budući da postoje sustavi koji bi ih trebali spriječiti. Što se tiče nagađanja oko migranata, sada se postavlja i sigurnosni upit. Cijeli koncept Schengena stavlja se pod upitnik, jer ako neprijavljeni ljudi bez problema vlakom putuju po Hrvatskoj, imamo veliki sigurnosni problem”, rekao je Troskot.

VEZANE VIJESTI Kuterovac: Limitiranje cijena više populistička mjera nego mjera pomoći Grbin: Vladine mjere idu u dobrom smjeru u dijelu u kojem su kopirane od SDP-a

Osvrnuo se na Vladin paket mjera za pomoć građanima.

“Pozdravlja se činjenica da je pripremljen paket za pomoć građanima, iako je taj iznos samo jedna trećina za koju je Europski parlament procijenio da se krade kroz korupciju. To vam je iznos za koji se godišnje zadužujemo na međunarodnim tržištima. To je novac koji građani na kraju dana plaćaju. To je naš novac, bilo da je plaćen višim cijenama pa se kroz PDV punio proračun, ili kroz zaduživanje kroz obveznicu ili HEP. Sjetimo se da je Vlada odobrila dodatna zaduženja, tako da će sve to doći na naplatu. Postavlja se i pitanje oporezivanja ekstraprofita, što je političko-ekonomska mjera s kojom se ne slažemo. To su mjere koje se preuzimaju iz EU. Postavlja se pitanje što je to ekstraprofit i koje bismo mi energetske kompanije trebali oporezivati. Dolazi se do zaključka da se radi samo o HEP-u i INA-i. Oni već pune proračun jer su u vlasništvu Hrvatske. Te firme se već dobrano oporezuju i taj novac završava u proračunu, to nema nikakvog smisla”, rekao je.

“Ograničavanje cijena će doći na naplatu”

Navodi kako je mjera ograničavanja cijena hrane također besmislena.

“Što se tiče hrane, prisjetimo se Jugoslavije, koja je isto donosila takve odluke, pa je došlo do nestašica hrane. Imamo i primjer Srbije, koja je uvela restrikcije na šećer te sada imaju nestašice. Napravljeno je to da je model HEP-a prenesen na poljoprivredu. Proizvođačima je poslana poruka da bi trebali po tržišnim cijenama nabavljati ulje, a prodavati ga po kontroliranim. To će doći na naplatu kroz nekoliko mjeseci. Europa radi određivanje kontrolnih cijena, što je prvi napravio G7. Kontrola naftnih energenata trebala bi biti do 60 dolara po barelu, a postavlja se pitanje zašto bi Rusija trebala plaćati različitu cijenu od primjerice Saudijske Arabije?”.

U klubu Mosta smo predvidjeli određene poteze EU i ne slažemo se s njima. Smatramo da to vodi u opasnost. Europa, osim što bi uvodila kontrolne cijene po modelu G7, misle čak i proglasiti izvanredno stanje te dijeliti zemlje na zelene i crvene ovisno o tome kako stoje energetski. Pozadina priče je da je Njemačka crvena, a cijeli efekt će se preliti na zemlje eurozone, a to znači da bi sve zemlje članice snosile posljedice krivih njemačkih energetskih politika, poput neobjašnjivog gašenja nuklearnih elektrana”, rekao je.