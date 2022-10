Most traži da se Komšića proglasi personom “non grata” u Hrvatskoj

Podijeli:







Izvor: Armin Durgut/PIXSELL

Most je objavio da službeno pokreću poroceduru da se Željka Komšića proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj.

“Klub zastupnika Mosta upućuje zaključak u saborsku proceduru kojim se obvezuje Vlada i Ministarstvo vanjskih da Komšića proglasi nepoželjnim/personom non grata u Republici Hrvatskoj.

Mnogi su to zazivali i najavljivali, ali vrijeme je da se to konačno i pokrene kroz formalnu proceduru”, objavio je Most na svojoj službenoj stranici na Facebooku.

Zaključak je potpisao Božo Petrov, predsjednik stranke Most i predsjednik kluba zastupnika Mosta u Hrvatskom saboru.

“Sukladno članku 10. Ustava RH, ovim zaključkom se obvezuje Vlada RH da u Republici Hrvatskoj proglasi nepoželjnim Željka Komšića zbog sustavnog uzurpiranja prava Hrvata u Bosni i Hercegovina na način da aktivno sudjeluje u izbornom inženjeringu, s kojim se nelegitimno postavlja na položaj predstavnika hrvatskog naroda pomoću glasova drugog naroda u Bosni i Hercegovini. Vladu RH se podsjeća kako je Republika Hrvatska jedan od jamaca Daytonskog mirovnog ugovora, te stoga ima dodatnu obavezu skrbiti o pravima Hrvata u Bosni i Hercegovini koja su zajamčena istim ugovorom”, stoji u zaključku Kluba Mosta.

