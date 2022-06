Podijeli:







Mostov kandidat za gradonačelnika Splita Josip Markotić najavio je u utorak da će DORH-u prijaviti protuzakonite ugovore u gradskim kulturnim ustanovama i to u HNK-u i Muzeju grada Splita, te ga poziva da to istraže.

“Kad sam o tome pitao pročelnika Službe za društvene djelatnosti Marija Negotića, odgovoreno mi je kako je to u skladu s Nacrtom zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i uobičajena praksa”, rekao je Markotić na konferenciji za novinare.

“Ispostavilo se da se pročelnik poziva na zakon koji ne postoji i na praksu koja nema nikakvo uporište u zakonu. Štoviše, radi se o praksi koja je u suprotnosti sa Zakonom o radu”, naglasio je.

Podsjetio je da se ista praksa događala ranije te naveo za primjer 2012. kada je otkriven tajni ugovor tadašnjeg intendanta Bilića koji je nakon otkrića raskinut.

Predsjednik Most-a Božo Petrov rekao je da je to sistem Divljeg zapada

Tvrdi da zakon koji ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek želi podvaliti jest zapravo zakon o uhljebljivanju kojim se omogućava ljudima dovedenima po stranačkoj liniji na ravnateljska mjesta, zapošljavanje bez natječaja po isteku mandata.

Kaže da takav nakaradni nacrt zakona treba ukinuti i takvu praksu odmah zaustaviti jer je i to jedan od razloga zašto se mladi ljudi ne mogu zaposliti i dobiti priliku, a iskusni stručni ljudi se ni ne prijavljuju na ovakve funkcije, jer znaju da su predodređene za podobne.

Sve navedeno će prijaviti DORH- u i tražiti da istraže navedeno, najavio je.

Predsjednik Most-a Božo Petrov je rekao da je to sistem Divljeg zapada, odnosno ako prođe-prođe poručivši da oni uzimaju novce građana.

“Ako se pitate gdje nestaju novci koje zarađujete, ona razlika između bruto i neto dohotka gdje ode, ode u tu svrhu, na posebne anekse, na njihove uhljebe i slično”, rekao je.

Ako želite to promijeniti, poručio je, ne morate raditi revoluciju, nego izađite na izbore i glasajte za one koji to ne rade.

Ante Kujundžić i Božo Petrov su pozvali Splićane da izađu na izbore i povjerenje daju Josipu Markotiću, “čovjeku koji se bori protiv korupcije i klijentelizma, koji je zadnjih pet godina u Gradskom vijeću to bez straha i kalkulacija i pokazao, te kojemu je interes grada na prvome mjestu”.

