“Most i SDP bježe od odgovornosti u suradnji s Puljkom. To nije dobar početak”

Politički analitičar Jakov Žižić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao izbore u Splitu.

“Mislim da smo ovim izborima u Splitu imali potpuni izostanak bavljenja konkretnim problemima. Puljak je ponudio jednu dihotomiju red-nered, javni interes protiv privatnih interesa, a nitko drugi nije nametnuo da se priča o problemima građana i rezultat je mala izborna participacija. Ljudi su vidjeli da se nitko ne bavi važnim temama i Puljak je za svoju političku opciju postigao izvrstan rezultat”, rekao je Žižić.

Što se tiče HDZ-ova nestranačkog kandidata Zorana Đogaša, Žižić je rekao da se može reći da su splitski izbori već odlučeni i da se radi o razlici koju Đogaš ne može sustići.

Govoreći o Mostu i SDP-u, koji je rekao da je spreman na programsku suradnju s Puljkom i Centrom, a ne na koaliciju, Žižić je rekao da se radi o bježanju od odgovornosti.

“Ako se ide u koaliciju, onda se realno i preuzima odgovornost, ali se i stavlja neke svoje ljude u vlast da bi se mogli brinuti da se neke stvari ostvare i nije dobar početak suradnje da oni bježe od odgovornosti i kažu da neće ni vlast ni funkcije. Puljku, realno, fali jedan mandat, lako je doći do jednog vijećnika i to vjerojatno znaju i SDP i Most pa ih je strah ući u dublju suradnju”, rekao je Žižić.

“Ako žele ostati, a zbog samog imena Centar interes je Puljka da on iza sebe ima i SDP i Most, da oni ako to žele uđu u koalicijsku suradnju i potpišu programske ciljeve, kažu koje će kadrove uzeti i kažu da će preuzeti odgovornost za Split”, rekao je politički analitičar.

Mostovu Josipu Markotiću nije lako, jer mu se prigovara što su bili u koaliciji s Centrom, SDP-om i Možemo, ističe Žižić.

“To njima nije loše jer Most ima dosta sužen koalicijski potencijal. Sigurno s HDZ-om neće ići i moraju ići prema centru da bi koalirali i tu je stranka Centar. Vjerojatno se Markotić nalazi u nezahvalnoj poziciji i lakše mu je da središnjica, ako nije zadovoljna, stavi nekog drugog ili njemu da potporu. Ako će formirati većinu, neka to bude koalicija pa će se znati tko vlada”, rekao je Žižić.

Komentirao je i ulogu Željka Keruma, za kojega napominje da polako troši svoj politički kapital, ali da je i dalje relevantan i opcija zbog koje HDZ vlada u županiji.

“Na neki način gradski HDZ plaća određenu cijenu te koalicije na županijskoj razini između HDZ-a i Keruma. On može ponuditi tu dihotomiju, pripisati korupciju, klijentelizam i nerad HDZ-u. Realno, na gradskoj, splitskoj razini, Kerum je HDZ-u teret. On stalno govori da je autentični HDZ i to ograničava tehnokratske kandidate, poput Đogaša”, rekao je Žižić.

Dodao je da je Kerum jako proračunat. “Uvijek ima računicu. Možda se nekad čini kao netko tko je nepromišljen, ali on je vrlo promišljen. Nije govorio o Sanaderu, a sigurno bez Sanaderova blagoslova Đogaš nije postao kandidat. On napada neuralgičnu točku, a to je Vice Mihanović. Čuva ovu županijsku razinu, ali onda je odlučio udarati Mihanovića. Sve je kod Keruma proračunato. Dok god Kerum ima vlast u županiji, može mobilizirati svoje pristalice. Dok god ima neku vlast, a ima u županiji, on će ostati u politici, ali prenaglašava svoj osobni potencijal”, rekao je Žižić, koji je slabu izlaznost na izbore u Splitu nazvao porazom demokracije.

