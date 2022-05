MORH kasni s gradnjom sefa za milijardu kovanica kune

Podijeli:







Izvor: Dubravka Petric/PIXSELLr

Trezor za pohranu kovanica nakon uvođenja eura trebao je biti sagrađen do 1. srpnja, ali kasni se s natječajem za odabir izvođača. HNB je u međuvremenu nabavio blindirani kamion za prijevoz gotovine i uštedio više od sedam milijuna kuna, piše u četvrtak Večernji list.

Na natječaj koji je središnja banka raspisala za nabavu tog vozila, procijenjene vrijednosti 12 milijuna kuna bez PDV-a, stigle su dvije ponude. Austrijska tvrtka Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum ponudila je da će blindirano trezorsko vozilo HNB-u isporučiti za 11 milijuna kuna, dok je u ponudi španjolske tvrtke Technology and Security Developments naveden iznos od 4,75 milijuna kuna. Nakon pregleda i ocjena pristiglih ponuda, u HNB-u su jučer donijeli odluku o odabiru španjolske ponude kao ekonomski najpovoljnije.

VEZANA VIJEST HNB za kampanju o uvođenju eura izdvaja 27 milijuna kuna

I dok nabava novog blindiranog trezorskog vozila kojim će se prevoziti kune i euri kad Hrvatska uđe eurozonu ide više nego glatko, gradnja hale u kojoj će se čuvati 1,1 milijarda kunskih kovanica (težine 5,2 tisuće tona) kad se povuku iz optjecaja malo je zapela pa taj objekt neće biti sagrađen u planiranom roku.

Naime, HNB i Ministarstvo obrane RH sklopili su predugovor prema kojem se u prostoru vojarne Croatia u Zagrebu treba sagraditi objekt u kojem će se pohraniti kunske kovanice. MORH se pritom obvezao da će sagraditi zgradu trezora i zatim je dati u najam HNB-u. Ta je zgrada trebala biti podignuta do 1. srpnja ove godine, a nadmetanje, odnosno pregovorački postupak s prethodnom objavom za njezinu gradnju u procijenjenoj vrijednosti od 14,4 milijuna kuna, objavljeno je još u siječnju ove godine. No ponude su otvorene tek nedavno. A to znači da hala trezora neće biti sagrađena do 1. srpnja jer još, dakle, nije ugovorena njezina gradnja koja će trajati četiri mjeseca.

U HNB-u kažu da će prema predugovoru koji je sklopljen s MORH o najmu montažnog objekta hale u sklopu vojarne Croatia taj objekt koristiti za pohranu i čuvanje povučenih kovanica kune prilikom uvođenja eura.

Navode i da je predugovorom uređeno da HNB počne montažni objekt koristiti od 1. srpnja 2022., a u slučaju da on ne bude spreman, Ministarstvo obrane osigurat će korištenje zamjenskih objekata, piše novinar Večernjeg lista Josip Bohutinski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.