Izvor: Slaven Branislav Babic / Pixsell / ilustracija

Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da se saslušanje glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek u Hrvatskom saboru pretvorilo u bezobrazno huškanje malih oporbenih stranaka, dodavši kako "moraš biti ekstremno glup da tvrdiš da postoji utjecaj HDZ-a na DORH".

“Moraš biti ekstremno glup pa da tvrdiš da postoji utjecaj HDZ-a na Državno odvjetništvo, jer da postoji onda sigurno ne bi bilo procesa protiv Horvata, Aladrovića i Miloševića”, rekao je Plenović komentirajući saslušanje glavne državne odvjetnice na saborskom Antikorupcijskom vijeću.

Poručio je da to jučer nije bilo saslušanje, nego inkvizicija, bezobrazno huškanje malih oporbenih stranaka te da je sramota za hrvatsku demokraciju “što si neka sitnež dopušta”.

Hrvoj Šipek jučer je saslušana zbog sumnje da postoji politički utjecaj vlasti na rad DORH-a, no Plenković je ustvrdio kako enorman politički pritisak na DORH radi upravo oporba.

“Ono što je tamo izgovoreno, to ne bi, kako kaže narod ‘pas s maslom prihvatio’. Ja to najoštrije odbacujem.(…) Ljevica će dobacivati ‘Lopovi korumpirani’, krajnja desnica će govoriti ‘Izdajnici’, to je okvir kojim se bave oporba, predsjednik Republike Zoran Milanović i pojedini medijski navodi. Dok se oni bave time, Vlada rješava strateška pitanja za Hrvatsku”, poručio je Plenković ustvrdivši kako iz HDZ-a ne dolazi pritisak na DORH.

Sastanak DORH-a i Vlade o optužnicama za hrvatske pilote

Komentirajući sastanak DORH-a i Vlade o optužnicama za hrvatske pilote, za koji je Hrvoj Šipek jučer rekla da je dogovoren, Plenković kaže kako je normalno da se u slučaju važnih tema za zaštitu nacionalnih interesa obave konzultacije. Normalno je da obavimo konzultacije i vidimo ima li možda DORH svojim kanalima neke informacije koje su bitne Vladi da zauzme stavove, rekao je Plenković, no nije otkrio kada će se održati taj sastanak.

Na pitanje novinara zna li detaljnije na što se odnosi jučerašnja izjava Hrvoj Šipek da je Armija BiH za vrijeme Domovinskog rata upala na hrvatski teritorij, ustvrdio je kako jučer nije pratio saslušanje i izjave glavne državne odvjetnice.

“Što se ovoga prvoga tiče, ne znam, nisam jučer bio ovdje i nisam mogao pratiti što se događalo u Hrvatskom saboru”, kazao je. Na pitanje vidi li političku ambiciju bivšeg ravnatelja Fonda za obnovu Damira Vanđelića, koji je osnovao udrugu Zrin, Plenković je odgovorio kako ne zna ništa o tome.

