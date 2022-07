Podijeli:







Kolumnistica Telegrama Sanja Modrić gostovala je u N1 studiju uživo i komentirala odlazak ministra financija, Zdravka Marića, kao i uhićenje bivšeg ministra Tomislava Tolušića.

“Ne možemo prespavati da se nešto ne dogodi. Loše vijesti su, a što možemo? Prije dva dana navečer nismo ni u primisli imali da će se pojaviti vijest da ministar financija daje ostavku i odlazi. I s tim smo se morali suočiti, dva dana se postavlja pitanje zašto, kako, a sad ćemo se baviti Tolušićem”, rekla je Modrić.

Istaknula je da su se u Europskom uredu javnog tužitelja “prokleto vrijedno uhvatili toga svoga posla” te da je korisno za sve zemlje koje su u tom režimu, pa i Hrvatsku, jer je u Hrvatskoj, kako je rekla, korupcija nešto što je neiskorjenjivo.

“Sjećam se kad je Tolušić dobio te poticaje, taman je prestao biti ministar, onda se čak i u medijima spominjalo da je to genijalan projekt”, rekla je Modrić.

Naš je Ilija Jandrić podsjetio da je Tolušić za vrijeme dok je bio na čelu Ministarstva poljoprivrede donio pravilnik o dodjeli poticaja, po kojemu je onda, po odlasku s ministarske funkcije, dobio iste te poticaje.

“Pripremio je čovjek pravilnik, da”, rekla je Modrić.

Plenković će, istaknula je kolumnistica Telegrama, vjerojatno lakonski prijeći preko ovoga slučaja i da će iskoristiti rečenice koje i inače koristi u sličnim situacijama. “Reći će da se ovaj sam brani, tko je kriv – kriv je, presumpcija nevinosti i tako dalje. Uvijek ista priča, neće se on dati u to uplesti”, rekao je Modrić.

O ostavci Marića

Komentirajući ostavku ministra financija, Zdravka Marića, Modrić je rekla da je trenutak težak i da vjerojatno nije najbolje da se ministar financija mijenja baš sada.

“Ali ja vidim strašne rupe u toj priči da je Marić nezamjenjiv, genijalan, da nema nitko tko može sjesti na njegovo mjesto jer se meni čini da je on bio toliko popularan u javnosti iz jednog razloga koji nije supstancijalne prirode, a to je da je Marić imao miran, pristojan javni nastup, nikad se nije klao s kritičarima, nikad nije rekao jednu riječ previše i nije se dao uvući u politikantske jeftine rasprave, nego se uvijek od toga distancirao i vraćao na svoju struku. Mislim da je to, premda on jest stručan i iskusan, bio osnovni razlog njegove popularnosti među narodom što je on imao taj jedan fini način komunikacije. Nije važno zašto, je li to njegova narav ili se izvještio u komuniciranju, ali mislim da je taj način za ljude bio blagotvoran”, rekla je Modrić, spomenuvši da je Marić bio osvježenje u odnosu na druge saborske kolege, koji koriste svakakve riječi i svađaju se, a da predsjedništvo Sabora na to ne reagira.

“Pristojnost je glavni razlog Marićeve popularnosti”

“Imamo i tu neprekinutu kavgu između predsjednika Republike i premijera, gdje se časte najodvratnijim izrazima koje vjerojatno nećemo čuti ni u najzaostalijoj zemlji svijeta. Mislim da se to ljudima kod Marića sviđalo, i to je po meni glavni razlog Marićeve popularnosti”, rekla je Modrić.

Što se tiče resora i načina na koji je on vodio državne financije, kolumnistica Telegrama kaže da je Marić imao 6-7 mirnih godina, gdje nije bilo velikih potresa i gdje je Hrvatska, kao i Europska unija, postupila pametno i pomogla gospodarstvu za vrijeme pandemije.

“Imao je mirne godine, nije bilo velikih potresa, s druge strane, jako je važno naglasiti da su u tim godinama počela iz EU-a pristizati velika sredstva u Hrvatsku, tako da se financijska situacija u državi jako relaksirala, krenulo se u projekte koji su dotad bili nezamislivi. Ali sad kad je nastupio ovaj cirkus, prijeteća poskupljenja hrane, energenti, kriza, recesija, koja će, neki kažu, trajati godinama, e, sad je situacija potpuno drugačija”, rekla je Modrić.

“Plenković je na leden način ispratio Marića”

Komentirajući Plenkovićevu reakciju na ostavku ministra financija, Modrić kaže da treba pratiti njegov izraz lica. “On je na jedan leden način ispratio Marića, osim što nisu zajedno održali pressicu kao što je bilo s Martinom Dalić, nije bilo natruha kamo ide ministar Marić, kao što je bilo u slučaju ministra Ćorića, kojeg su parkirali u HNB. Plenković se, kao, njemu zahvalio, ali predstavio je to kao da je pitanje bontona pa se mora zahvaliti svom dugogodišnjem suradniku”, rekla je.

“Plenković je otprilike rekao to da je Marić prestao raditi punim kapacitetom, a to se vidi iz njegove izjave da nije dovoljno 100 posto, nego 300 posto i sad to, kao, više nije to. I njemu je godila Marićeva popularnost, koja sigurno nije proizlazila iz toga, već smo nešto rekli o tome, ali rijetko tko od nas zna te tajne fiskalne monetarne politike, razumije je i mogao je argumentirano govoriti o Marićevu radu, nego je naprosto čovjek bio fin i pristojan i to se ljudima sviđalo”, rekla je Modrić.

Od Plenkovićeve Vlade iz 2016. godine ostala su samo tri ministra. “To je sve legitimno, to bi bilo zapravo super, kad bi ministri odlazili zbog toga što se premijer uvjerio da bi mogao dovesti boljega, da ovaj nije zadovoljio ili da je čak poduzeo neke pogrešne poteze ili politike, to bi bilo sasvim cool, ali njegovi su ministri otpadali zbog koalicije, skandala, afera i sad je ovo točka na i s Marićem s kojim neću špekulirati što se dogodilo, niti mislim da ćemo čuti na press konferenciji što su razlozi, ali da je puklo jasno se vidi po Plenkovićevoj ledenoj reakciji”, rekla je Modrić.

