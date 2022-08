Mnogi studenti ostali bez mjesta u domu, cvjeta ilegalno tržište soba

Podijeli:







Svake godine isto. Nakon objave rezultata natječaja o smještaju studenata u državnim domovima, kreće ilegalna preprodaja mjesta u domovima. Prodavači su studenti koji ostvare pravo na smještaj, a kupci oni koji to mjesto nisu uspjeli dobiti, a ne mogu mjesecima čekati da se bodovni prag spusti i nemaju alternativnu opciju smještaja.

Mjesto prodaje često su studentske grupe na Facebooku, gdje prodavatelji sobe nude pod lažnim imenima kao što su “Kupujem dom” ili “Prodajem dom”, a dogovor se kasnije odvija preko direktnih poruka. U grupi za Studentski dom Stjepan Radić, poznatiji kao “Sava”, koja broji oko 47.000 članova, omogućena je i opcija anonimnog objavljivanja u grupi što preprodavačima olakšava posao, piše Jutarnji list.

Ove godine međutim svi pričaju o naglom skoku u cijeni takvog smještaja. Prošle godine one su se kretale od 4.000 do 8.000 kuna uz mjesečno plaćanje stanarine, ovisno o kategoriji smještaja i o kojem se studentskom domu radi. Ove godine smještaji se ilegalno prodaju za početnu cijenu od 8.000 a rastu do 10.000 kuna, uz dodatno plaćanje mjesečne stanarine.

Novinarka Jutarnjeg lista pokušala se javiti na jedan od oglasa za prodaju ženskog mjesta treće kategorije, kako bi saznala više o cijenama i procesu prodaje smještaja, ali ubrzo se na objavi skupilo čak devet zainteresiranih studentica i mjesto se rasprodalo. Naime koliko god kupnja takvog mjesta bila riskantna i sve skuplja i dalje je jeftinije od rentanja stanova u Zagrebu.

Svaki ilegalni stanar u domu ima svoj plan za bijeg od kontrole, od spomenutog spremanja sobe da izgleda kao da nema nikoga unutra do skakanja kroz prozor u najgorem slučaju. Najčešće se u grupama na Facebooku objavljuju i informacije ako je kontrola u tijeku i u kojem su paviljonu nedavno bili. Ipak, neki od “ilegalaca” ne žele riskirati, pa smišljaju kreativne načine kako u sobi provoditi što manje vremena.

Prijateljica mi je rekla da je u periodu kad je kontrola išla danima zaredom, svako jutro išla na zornice da ih izbjegne, rekla je studentica za Jutarnji.

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu jasno objašnjava provođenje kontrole soba i kazne za osobe koje prodaju i kupuju smještaj. Kako se navodi u članku br. 9, kontrola ostvarenog prava na smještaj za useljene studente podrazumijeva kontrolu studenata u bazi “iksica” ISSP koja se provodi na kraju svakog mjeseca i kontrolu po studentskim sobama izravnim ulaskom u sobu.

